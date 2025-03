per Mail teilen

Martin Gehrlein backt eine Schweizer Spezialität: eine Schmand-Wähe, die mit Speck und Lauchzwiebeln würzig belegt wird. Basis ist ein unkomplizierter Hefeteig - einfach und gut.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person 875 kcal/ 3660 kJ 20 g E, 59 g F, 66 g KH Koch/Köchin: Martin Gehrlein Rezeptautor/Rezeptautorin: Caroline Autenrieth

Zutaten

Für die Wähe:

250 g Mehl (Type 405)

10 g Hefe, frisch

170 ml 170 ml Wasser, lauwarm, ca.

1 EL Oliven- oder Sonnenblumenöl

etwas Salz

etwas Zucker

75 g Speck, geräuchert

1 Bund Lauchzwiebeln

400 g Schmand

200 g saure Sahne, stichfest

2 Eier (Größe M)

1 EL Mehl

etwas Pfeffer

Für den Salat :

1 Schalotte

3 EL Weißweinessig, ca.

1 TL Senf

1 Prise Zucker

etwas Salz

etwas Pfeffer

5 EL Olivenöl

1 Stück Meerrettich, (frisch, ca. 2–3 cm, alternativ 1 TL aus dem Glas)

500 g Rote Bete, frisch

100 g Feldsalat

Zubereitung

1. Für den Teig Mehl in eine Schüssel sieben. Hefe und 50 ml warmes Wasser verrühren, bis die Hefe gelöst ist.

2. Das Öl, ca. 1 gestrichenen TL Salz, 1 großzügige Prise Zucker und übriges Wasser mischen. Mit der angerührten Hefe zum Mehl geben und alles mit dem Handrührgerät oder in der Küchenmaschine (Knethaken!) verkneten, bis ein geschmeidiger Teig entsteht, der nur noch leicht klebt.

3. Den Teig mit etwas Mehl bestäuben. Mit einem sauberen Geschirrtuch abdecken und ca. 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.

4. Für den Belag Speck in Würfel schneiden. In einer Pfanne ohne zusätzliches Fett leicht knusprig auslassen. Herausnehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen. Lauchzwiebeln putzen, abbrausen und in feine Ringe schneiden.

5. Eier, Schmand, saure Sahne, Mehl, etwas Salz und Pfeffer verrühren. Lauchzwiebeln und Speck unterrühren.

6. Eine Tarte-, Wähen- oder große, gut schließende Springform (Ø 28–30 cm) fetten oder mit Backpapier auslegen.

7. Den Teig mit bemehlten Händen nochmals kurz kneten, auf wenig Mehl ca. 2-3 mm dünn ausrollen und die Form damit auslegen, dabei einen Rand formen. Schmandmischung auf dem Teig verteilen. Zugedeckt ca. 10 Minuten ruhen lassen.

8. Wähe im heißen Backofen, auf der mittleren Schiene, bei 180 Grad, ca. 40 Minuten goldbraun backen.

9. Für den Salat Schalotte schälen und fein würfeln. Essig, Senf, Zucker, Salz, Pfeffer und Öl in einer Salatschüssel zu einem Dressing verrühren. Meerrettich schälen, sehr fein raspeln und unterrühren.

10. Rote Bete schälen (dabei ggf. Einmalhandschuhe tragen) und auf einer Küchenreibe grob direkt in die Schüssel raspeln. Rote-Bete-Raspel und Vinaigrette mischen, zugedeckt ziehen lassen.

11. Feldsalat putzen, abbrausen und trocken schleudern.

12. Die Wähe aus dem Backofen nehmen und vor dem Anschneiden kurz ruhen lassen. Marinierte Rote Bete abschmecken, Feldsalat locker untermischen.

13. Wähe in Stücke schneiden, mit dem Salat auf Teller verteilen und anrichten.

