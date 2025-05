Dieser eiweißreiche Bohnensalat ist wunderbar sättigend, schnell zubereitet und eignet sich auch prima zum Mitnehmen. Eine Geschmacksexplosion, die voller wunderbarer Vitalstoffe steckt und nicht nur Ihrem Immunsystem schmeckt!

Portionen: 2 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabrina Dürr

Zutaten

Für den Salat:

1 Glas/Dose gegarte weiße Bohnen (ca. 250 g)

1 kleine Zwiebel

1 rote Paprikaschote

0,5 Fenchelknolle

50 g Kalamata-Oliven (entsteint)

0,5 Granatapfel, die Kerne davon

0,25 Bund frische Petersilie (glatt)

0,25 Bund frische Minze

Für das Dressing:

1 EL weißer Balsamicoessig

1 EL Zitronensaft

3 EL Olivenöl (nativ extra)

etwas Salz

etwas Pfeffer

Vollkornbrot zum Servieren (optional)

Zubereitung

1. Die weißen Bohnen in Sieb abspülen, abtropfen lassen und in eine Salatschüssel geben.

2. Zwiebel schälen und fein hacken. Paprika waschen, halbieren, putzen und klein würfeln. 1/2 Fenchelknolle waschen, putzen und fein hobeln.

3. Alles zu den Bohnen geben. Kerne aus einem halben Granatapfel herauslösen und zusammen mit den Oliven in die Salatschüssel geben. Kräuter waschen, trocken schütteln, grob hacken und ebenfalls hinzugeben.

4. Für das Dressing weißen Balsamicoessig, Zitronensaft, Olivenöl (nativ extra) und etwas Salz und Pfeffer in einer Schale verrühren, mit dem Salat vermischen und abschmecken.

Tipp: So ruinieren Sie sich beim Herauslösen der Granatapfelkerne nicht das weiße T-Shirt: Füllen Sie eine Salatschüssel mit Wasser. Ritzen Sie die Granatapfelschale mit einem Messer über dem Strunk kreuzweise ein und brechen Sie den Granatapfel in der Schüssel unter Wasser in 4 Stücke. Lösen Sie nun die Kerne unter Wasser heraus. Die kleinen Häutchen, die dann an der Oberfläche schwimmen, können Sie einfach abschöpfen. Die herausgelösten Kerne in ein Sieb gießen. Fertig!

Übersicht aller SWR Rezepte