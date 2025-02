Alljährlich feiert die katholische Kirche am 15. August das bedeutendste Marienfest: Maria Himmelfahrt.Traditionell werden an diesem Tag die Kräuter geweiht. Doch nicht jedes Kraut darf in den Strauß. Astrid Fiebich hat sich zwei traditionelle Kräuter herausgepickt, die wir etwas genauer unter die Lupe nehmen: Die Schafgarbe und die Melisse.