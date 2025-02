Rezept: Zwetschgenkuchen mit Quarkcreme

per Mail teilen

Wer im Herbst Frucht und Cremigkeit in einem Kuchen vereinen will, für den ist dieses Rezept perfekt: Unten ein saftiger Quark-Öl-Teig, oben der köstliche Geschmack von frischen Zwetschgen in einer leichten Quarkcreme. Leicht und schnell zu backen.

