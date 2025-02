Ausflugsreporter Marius Zimmermann ist in Knittlingen unterwegs. Der Ort liegt in der Nähe von Pforzheim und Karlsruhe am Rande des Kraichgaus, im Naturpark Stromberg. Marius Zimmermann hat sich auf den Weg gemacht, um herauszufinden, was es hier mit der einzigartigen Steinformation „Helmut“ auf sich hat.