Wir stellen ihnen drei schöne Radwege im Südwesten vor: Der Lahn-Radweg in Rheinland-Pfalz, den Neckartal-Radweg in Baden-Württemberg und den Saar-Radweg im Saarland. Dies sind alles Fluss-Radwege mit dem Vorteil, dass sie sehr wenig Steigung haben und so auch ungeübtere Radler geeignet sind.