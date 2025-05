Christine Daul geht an jedem ihrer Arbeitstage freiwillig ins Gefängnis in Bruchsal. Die 59-jährige Ärztin hat ihre Praxis geschlossen, um zu ihrem Wunschberuf als Gefängnisärztin zu wechseln. Jetzt ist sie täglich in engstem Kontakt mit 400 männlichen Insassen, die als Patienten zu ihr kommen.