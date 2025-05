Räucherlachs-Aufstrich

Dieser Aufstrich ist nicht nur was fürs Brot! Auch als Dip macht er richtig was her.

Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Sabrina Dürr Zutaten 0,5 Bund Dill

100 g Räucherlachs

150 g Frischkäse

1 TL geriebener Meerrettich (Glas)

evtl. Salz, Pfeffer Zum Dippen: Karotten

1. Dill waschen und trockenschütteln. Ein paar Fähnchen für die Deko beiseitelegen und den restlichen Dill fein hacken (ohne dicke Stiele). 2. Den Räucherlachs in kleine Stücke schneiden und mit dem Frischkäse, Meerrettich und Dill in einer Schale gründlich verrühren. Evtl. noch mit Salz und Pfeffer würzen. 3. Karotten schälen und in Sticks schneiden. 4. Lachs-Frischkäse auf den Vollkornbroten verteilen, mit Dill dekorieren und zusammen mit den Karotten-Sticks genießen.