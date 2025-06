Quarkschnecken mit Rhabarber

per Mail teilen

Die süßen Blätterteigschnecken vereinen knusprigen Blätterteig mit einer fruchtigen Creme aus Quark, Frischkäse, Rhabarber und Sultaninen. Mit dem fertigen Blätterteig sind sie blitzschnell gebacken.

Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (12): kcal: 203; KJ: 850; E: 5 g; F: 8 g; KH: 28 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Christina Speißer-Eberhardinger

Zutaten

100 g Quark

100 g Frischkäse

135 g Zucker

etwas Vanillezucker

0,5 Bio-Zitrone, der Abrieb davon

1 Ei (Größe M)

50 g Mehl (Typ 405)

200 g Rhabarber

100 g Sultaninen (alternativ gehackte geröstete Mandeln oder Nüsse)

100 ml Wasser

1 Rolle frischer Fertig-Blätterteig (ca. 270 g)

Außerdem: :

1 Backblech

1 Bogen Backpapier

1 Muffin-Backblech mit 12 Mulden

Butter für das Backblech

Zubereitung

1. In einer Schüssel den Quark mit dem Frischkäse, 20 g Zucker, Vanillezucker, Zitronenabrieb, Ei und Mehl verrühren.

2. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen.

3. Den Rhabarber waschen, putzen und in kleine Würfel schneiden, auf dem vorbereiteten Backblech gleichmäßig verteilen, mit 15 g Zucker bestreuen und mischen.

4. Rhabarber im vorgeheizten Backofen 6 bis 8 Minuten bissfest dünsten. Dann abkühlen lassen. Der Backofen bleibt auf 200 °C Ober-und Unterhitze an.

5. Die Sultaninen in einen Topf geben und mit dem übrigen Zucker (100 g) und 100 ml Wasser aufkochen, 5 Minuten ziehen lassen und abkühlen lassen.

6. Den Blätterteig aus der Verpackung nehmen und ausbreiten (26 x 40 cm) und mit der Quark-Frischkäsemasse gleichmäßig bestreichen. Gedünsteter Rhabarber und Sultaninen gleichmäßig darauf verteilen.

7. Den Blätterteig in vier gleich große Rechtecke teilen (13 x 20 cm) und jeweils in Backpapier eng einrollen und für ca. 1 Stunde in den Gefrierschrank legen, damit er sich besser schneiden lässt.

8. Backpapier von den gefrorenen Blätterteigrollen entfernen und die Rollen in ca 3 cm breite Stücke schneiden.

9. Muffin-Backblech gut einfetten und die Stücke mit der Öffnung nach oben jeweils in eine Mulde legen.

10. Quarkschnecken im vorgeheizten Backofen 10 bis 12 Minuten backen. Dann abkühlen lassen und genießen.

