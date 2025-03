per Mail teilen

Martin Gehrlein kocht eine fix fertige Parmesansuppe, die würzig und wärmend daherkommt - einfach und köstlich.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion: 410 Kcal/ 1710 kJ 17 g E, 29 g F, 18 g KH Koch/Köchin: Martin Gehrlein Rezeptautor/Rezeptautorin: Caroline Autenrieth

Zutaten

Für die Suppe:

2 Schalotten

2 EL Butter

75 ml Weißwein oder 50 ml Apfelsaft und 25 ml Weißweinessig

1 Kartoffel, ca. 100 g; mehligkochend

1 TL Mehl

500 ml Gemüsebrühe

250 ml Milch

etwas Salz

etwas Pfeffer

150 g Parmesan oder anderer Käse, im Stück

Für das Topping: :

4 Lauchzwiebeln

4 EL Butter

etwas Salz

etwas Pfeffer

2 Scheiben Roggenmischbrot oder 4-6 Scheiben Baguette

2 Knoblauchzehen

Zubereitung

1. Für die Suppe Schalotten abziehen und in feine Würfel schneiden. Butter in einem Suppentopf erhitzen, die Schalottenwürfel darin glasig dünsten. Mit Weißwein oder Apfelsaft-Essig-Mischung ablöschen und einkochen lassen. Kartoffel schälen, abbrausen und in feine Würfel schneiden.

2. Kartoffelwürfel zu den Schalotten geben und kurz mit andünsten. Mehl überstäuben. Brühe und Milch zugießen. Mit Salz und Pfeffer würzen und alles sacht aufkochen. Bei kleiner Hitze ca. 8 Minuten köcheln, bis die Kartoffelstücke ganz weich sind.

3. Für das Topping Lauchzwiebeln putzen, abbrausen und in Ringe schneiden. 2 EL Butter in einem Topf erhitzen. Lauchzwiebeln darin andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen und zugedeckt weich dünsten.

4. Brotscheiben in feine Würfel schneiden. Knoblauch abziehen und fein würfeln. Übrige Butter in einer Pfanne zerlassen, die Brotwürfel darin unter Wenden knusprig rösten. Knoblauch zugeben und goldbraun mitrösten. Croûtons mit Salz würzen.

5. Parmesan fein reiben. Parmesan unter Rühren zum Suppenansatz geben und schmelzen lassen. Dann alles mit einem Pürierstab kräftig durchmixen und feincremig pürieren. Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken.

6. Suppe in vorgewärmte Schälchen verteilen, mit Croûtons und Lauchzwiebeln garnieren und anrichten.

Tipp: Für die Suppe eignen sich auch andere Käsesorten. Ideal auch für harte Käsereste bzw. -rinde, die einfach mit zum Suppenansatz geben und mit garen. Vor dem Servieren entfernen.

