Nudelschnecken mit Sauerkraut und Speck

Caroline Autenrieth schmort Sauerkraut mit Apfel, hüllt das Kraut in Nudelteig, schneidet diesen in Stücke und gart die entstandenen Nudelschnecken in der Pfanne. Dazu gibt es noch einen knackig frischen Salat.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Portion: Kcal: 910, Kj: 3810 E: 23 g, F: 49 g, KH: 92 g Koch/Köchin: Caroline Autenrieth Zutaten Für die Nudelschnecken: 600 g Sauerkraut

1 Schalotte

75 g Speck, durchwachsen

1 Apfel, säuerlich, z. B. Elstar, Boskop

1 EL Pflanzenöl, zum Braten

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Zucker

1 Lorbeerblatt

2 Wacholderbeeren

1 TL Kümmelsamen, nach Belieben

100 ml Apfelsaft

300 ml Gemüsebrühe

1 Packung Nudelteig (ca. 500 g; Kühlregal)

2 EL Butterschmalz Für den Salat: : 3 EL Weißweinessig

etwas Salz

etwas Pfeffer

1 Prise Zucker

1 TL Senf

5 EL Olivenöl

1. Für die Füllung Sauerkraut gut abtropfen lassen. Schalotte schälen und fein würfeln. Speck in feine Würfel schneiden. Apfel abbrausen, vierteln, entkernen und ebenfalls in feine Würfel schneiden. 2. Öl in einem Topf erhitzen, Speckwürfel darin unter Wenden anbraten. Schalottenwürfel zugeben und mit andünsten. Sauerkraut und Apfelstücke zugeben und unter Wenden andünsten. Mit Salz, Pfeffer, Zucker, Wacholder, Lorbeer und Kümmel würzen. Apfelsaft und 100 ml Brühe angießen. Sauerkraut zuerst abgedeckt und anschließend offen ca. 20-30 Minuten sacht schmoren, bis die Flüssigkeit fast verdampft ist. 3. Sauerkraut abtropfen lassen, restliche Flüssigkeit dabei auffangen. Kraut handwarm abkühlen lassen. 4. Für die Schnecken Nudelteig entrollen, Sauerkraut darauf verteilen, dabei rundherum einen ca. 2 cm breiten Rand frei lassen. Nudelteig nicht zu fest aufrollen und in 6 cm Stücke schneiden. 5. In einer Pfanne mit hohem Rand, Butterschmalz erhitzen. Die Rollen darin auf beiden Schnittflächen goldbraun anbraten. Übrige Brühe und aufgefangene Schmorflüssigkeit (ca. 100-150 ml) angießen, aufkochen und zuerst abgedeckt und danach offen bei schwacher bis mittlerer Hitze ca. 20 Minuten gar dünsten. 6. Inzwischen für den Salat Essig, Salz, Pfeffer, Zucker und Senf in einer Salatschüssel verrühren. Öl kräftig darunter schlagen, Dressing abschmecken. 7. Salat putzen, verlesen, abbrausen und trocken schleudern. Salat mundgerecht zerzupfen und in die Schüssel geben. Salat und Dressing kurz vor dem Servieren mischen. 8. Von der Pfanne den Deckel abheben, noch vorhandene Flüssigkeit offen nahezu einkochen lassen. Sauerkrautschnecken auf vorgewärmten Tellern anrichten, den Salat dazu reichen. Tipp: Für eine vegetarische Variante, den Speck einfach weglassen.