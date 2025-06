Daniele Corona bereitet einen wunderbar würzigen Nudelsalat, mit einem Dressing aus frischen Tomaten, zu. Dazu brät er Salsiccia, eine italienische Wurstspezialität. Ein tolles Essen für Picknick, Grill-Nachmiittage oder einfach so.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: 745 kcal / 3120 kJ 19 g E, 48 g F, 60 g KH Koch/Köchin: Daniele Corona

Zutaten

Für den Salat:

300 g Nudeln, klein, z. B. Fregola, sardische Nudelspezialität

etwas Salz

2 Tomaten, groß

1 Knoblauchzehe

150 ml Olivenöl

50 ml Weißweinessig

2 TL Oregano, getrocknet

etwas Pfeffer

2 Stangen Staudensellerie

1 Spitzpaprika, gelb

3 Zwiebeln, rot

100 g Kirschtomaten

2 EL Oliven, entsteint, z. B. Kalamata

4 Artischocken, eingelegt, Dose oder Glas

2 EL Kapern, abgetropft

150 g Mozzarella

1 Bund Basilikum

etwas Pfeffer

Außerdem:

4 Salsiccia, italienische Bratwurst, alternativ frische Bratwurst

1 EL Olivenöl, zum Braten

Zubereitung

1. Nudeln nach Packungsanweisung in reichlich kochendem Salzwasser garen. Fregola in ein Sieb abgießen, dabei eventuell etwas Kochwasser auffangen. Nudeln abtropfen und abkühlen lassen.

2. Tomaten abbrausen, putzen und würfeln. Knoblauch abziehen und fein schneiden. Tomatenwürfel, Olivenöl, Essig, Salz, Oregano, Pfeffer und Knoblauch in einen hohen Mixbecher geben. Mit einem Stabmixer zu einem Dressing pürieren.

3. Staudensellerie und Paprika putzen, abbrausen, abtropfen lassen und in feine Würfel schneiden. Zwiebeln abziehen und in feine Streifen schneiden. Kirschtomaten abbrausen, trocken reiben und halbieren. Oliven in Ringe schneiden. Artischocken abtropfen lassen und in mundgerechte Stücke schneiden.

4. Inzwischen die Salsiccia-Wurst aus der Haut lösen und in kleine Portionen teilen.

5. Öl in einer Pfanne erhitzen. Salsiccia-Portionen darin 1-2 Minuten anbraten.

6. Zwiebeln zugeben und weitere 1-2 Minuten braten. Beiseitestellen und etwas abkühlen lassen.

7. Gemüse in eine große Salatschüssel geben. Kapern untermischen. Mozzarella in Würfel schneiden und ebenfalls zugeben. Basilikum abbrausen, trocken schütteln und die Hälfte der Blättchen grob schneiden.

8. Abgekühlte Nudeln, Salsiccia-Zwiebel-Mix und Basilikum unter die Gemüsezutaten heben. Die Tomaten-Emulsion darüber gießen und alles vorsichtig vermischen. Salat 10-20 Minuten ziehen lassen.

9. Zum Servieren den Nudelsalat mit Salz und Pfeffer abschmecken, nach Bedarf noch etwas vom aufgefangenen Kochwasser untermischen. Salat mit übrigem Basilikum garnieren und servieren.

