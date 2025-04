Die Nonnenfürzle bestehen aus einem Brandteig, der frittiert wird. Wer genau hinhört, wird beim Hineingleiten des Teiges ins heiße Öl einen Zischlaut hören. So passierte es einer Nonne und prompt war der Name für diese leckere Nascherei entstanden, die nicht nur an den närrischen Tagen köstlich schmeckt.

Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion (6): 784 kcal, 3295 kJ, 16 g E, 63 g F, 41 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Eberhard Braun Zutaten Für die Nonnenfürzle : 500 ml Vollmilch

80 g Butter

1 Prise Muskatnuss

1 Prise Salz

6 Eier (Größe M)

300 g Weizenmehl (Type 405)

1 TL Backpulver, gehäuft

1 TL fein abgeriebene Bio-Zitronenschale

1 Liter neutrales Öl zum Frittieren Zum Servieren: Zimtzucker und Vanilleeis Außerdem: Einmalhandschuhe

Küchenthermometer

Schaumkelle

Küchenpapier zum Abtropfen

Alternativ zum Küchenthermometer: Holzkochlöffel (zum Testen, ob das Öl heiß genug ist) Zubereitung Hinweis: Für 4-6 Portionen 1. Für den Brandteig in einem mittelgroßen Topf Milch mit Butter, 1 Prise Muskatnuss und 1 Prise Salz bei starker Hitze aufkochen. Mehl zugeben und bei milder Hitze unter Rühren mit einem Rührlöffel erhitzen, bis sich der Teig vom Topfboden löst. 2. Topf von der Kochstelle nehmen, Backpulver und Eier nacheinander mit dem Knethaken des Handrührgerätes unterarbeiten. Zitronenschale ebenso unterkneten. Den Teig kurz ruhen lassen. 3. Inzwischen das Öl in einem mittelgroßen Topf auf 175 Grad erhitzen. 4. Nun mit einem Einmalhandschuh arbeiten. Jeweils etwas Teig in die offene Hand geben und diesen zwischen Daumen und Zeigefinger zusammenpressen. Das ergibt exakt gleichgroße kleine Bällchen. 5. Die Bällchen portionsweise ins heiße Frittieröl geben und bei mittlerer Hitze goldbraun ausbacken. Mit einer Schaumkelle herausheben und auf Küchenpapier abtropfen. Nonnenfürzle in Zimtzucker wälzen und mit Vanilleeis servieren. Unser Tipp: Wenn Sie kein Küchenthermometer haben: Das Öl hat die richtige Temperatur, wenn an einem ins heiße Öl gehaltenen Holzlöffelstiel Bläschen aufsteigen. Unser Tipp: Schauen Sie sich bitte für das Formen das Rezeptvideo an. Das Rezept zum Ausdrucken! Übersicht aller SWR Rezepte