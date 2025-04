Neapolitanisches Osterbrot mit Schinken und Ei

Jörg Schmid backt ein italienisch inspiriertes Osterbrot. Der fluffige Teig umhüllt Schinken, Mozzarella und Käse. Eine köstliche Idee, für das Osterfrühstück.

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: Pro Scheibe (bei 20 Scheiben): 380 kcal / 1600 kJ 17 g E, 16 g F, 43 g KH Rezeptautor/Rezeptautorin: Jörg Schmid

Zutaten

Für die Sauerteigmischung :

150 g Anstellgut (siehe Tipp)

100 ml Wasser, warm

150 g Weizenmehl (Type 550)

Für den Hauptteig:

300 ml Wasser

300 g Weizenmehl (Type 550 )

150 g Hartweizengrieß

3 g Hefe, frisch (ein etwa erbsengroßes Stück)

45 g Butter, weich

45 g Olivenöl

15 g Salz

Für Füllung und Belag:

125 g Mozzarella

80 g Ricotta

150 g Schinken, gekocht, in dünnen Scheiben

75 g Grana Padano (italienischer Hartkäse; frisch gerieben)

2 Eier, hartgekocht und geschält

Für die Garnitur:

100 g Schinken, gekocht

30 g Grana Padano (frisch gerieben)

Außerdem:

Kastenformen (31 cm x16 cm lang)

1 Eigelb

2 EL Sahne

Zubereitung

Hinweis: Für 1 Brot (Kastenform ca. 31 cm x 16 cm, ca. 20 Stücke)

Achtung, wer das Anstellgut selbst zubereiten möchte sollte ein paar Tage vorher damit beginnen. Siehe Tipp

1. Für den Vorteig Anstellgut und warmes Wasser (etwa 27–28 Grad) verrühren. Weizenmehl untermischen. Zugedeckt bei Zimmertemperatur ca. 3 Stunden gehen lassen. In dieser Zeit verdoppelt sich das Teigvolumen.

2. Für den Hauptteig 300 ml Wasser auf 48 Grad erwärmen.

3. Vorteig, Mehl, Grieß, Hefe, kalte Butter und das Wasser mit den Knethaken der Küchenmaschine auf mittlerer Stufe 2-3 Minuten verkneten. Dabei das Öl nach und nach zugeben. Zum Schluss Salz gründlich unterkneten.

4. Den Teig zugedeckt bei Zimmertemperatur ca. 1 Stunde ruhen lassen.

5. Den Teig durchkneten. Die Arbeitsfläche mit etwas Mehl bestäuben. Die Teigportionen rechteckig, auf eine Größe von ca. 20 x 30 cm ausrollen.

6. Mozzarella abtropfen lassen, zerzupfen und auf mehreren Lagen Küchenpapier zusätzlich abtropfen. Ricotta auf dem Teig verstreichen, dabei rundherum einen ca. 3 cm breiten Rand frei lassen. Schinkenscheiben, Mozzarella, 75 g Grana Padano und die hartgekochten, geschälten Eier auf dem Teig verteilen.

7. Den Teig von der kurzen Seite her aufrollen, dabei darauf achten, dass die Füllung seitlich und am Ende nicht aus dem Teig herausquillt.

8. Eine Kastenform (ca. 31 cm mal 16 cm) fetten. Den Teig in die Form legen. Zugedeckt bei Zimmertemperatur ca. 1 Stunde gehen lassen.

9. Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Dabei eine flache hitzebeständige Schale auf dem Backofen mit erhitzen.

10. Eigelb und Sahne verquirlen, die Teigoberfläche damit bestreichen. Das Osterbrot mit einem scharfen Messer einschneiden.

11. Die Form auf der mittleren Schiene in den heißen Backofen schieben. Etwa 100-150 ml Wasser in das Schälchen auf den Backofenboden gießen (Achtung, heißer Wasserdampf!). Die Backofentür rasch schließen. Das Osterbrot ca. 30 Minuten goldbraun backen.

12. Form aus dem Ofen nehmen, auf ein Kuchengitter setzen und das Brot lauwarm abkühlen lassen. Brot aus der Form lösen und am besten noch lauwarm servieren. Mit Schinkenscheiben und Käse garnieren, in Stücke schneiden und servieren.

Tipp: Beim Anstellgut handelt es sich um eine Starterkultur für den Sauerteig. Dafür gibt es drei Möglichkeiten: 1. Beim Bäcker des Vertrauens hausgemachten reifen Sauerteig kaufen oder in Supermärkten oder Bioläden gebrauchsfertige Sauerteige kaufen - wahlweise flüssig oder als Pulver.

Wer das Anstellgut selbst machen möchte, geht folgendermaßen vor: Am ersten Tag 100 g Roggenmehl (Type 1150) und 100 g lauwarmes Wasser (ca. 30 Grad) in einer Schüssel (mit Deckel) verrühren. Alles für 24 Stunden an einem warmen Ort (ca. 26 bis 28 Grad) reifen lassen. Am nächsten Tag den Ansatz mit weiteren 100 g Roggenmehl und 100 g Wasser (ca. 30 Grad) verrühren. Diese wieder zugedeckt 24 Stunden an einem Warmen Ort reifen lassen. Diesen Vorgang auch am dritten und vierten Tag wiederholen. Am fünften Tag ist das Anstellgut fertig. Es sollte angenehm und leicht säuerlich duften. Riecht zu sauer oder stechend ist es nur noch gut für den Mülleimer. Das gelungene Anstellgut ist jetzt reif, für die Zubereitung eines Sauerteigs. In einem verschlossenen Schraubglas kann das Anstellgut etwa 7 Tage im Kühlschrank lagern. Im Tiefkühler bleibt der Vorrat mehrere Monate haltbar. Gewünschte Menge dann nach Bedarf auftauen.

