Goldene Milch (Kurkuma Latte)

Wie der Name richtig vermuten lässt, besteht die Goldene Milch in erster Linie aus Milch. Was in keinem Fall fehlen darf, ist Kurkuma, denn die verleiht dem Getränk die goldene Farbe.

Zubereitungszeit: 15 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Portion (4): Kcal: 213; KJ: 891; E: 2 g; F: 20 g; KH: 5 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Björn Deinert Zutaten Für den Kurkuma Latte: 360 ml Mandeldrink

360 ml Kokosmilch

15 g frische Kurkumawurzel, geraspelt oder 1,5 TL Kurkumapulver

15 g frische Ingwerwurzel, geraspelt oder 1,5 TL Ingwerpulver

0,25 TL Zimt, gemahlen

1 Prise Pfeffer

1 Prise Kardamom, gemahlen

etwas Gewürznelke, gemahlen

1 EL Kokosnussöl

1 EL Kokosnussöl

etwas Agavendicksaft Außerdem: 4 Gläser à 200 ml Inhalt Zubereitung Hinweis: Für 4 Gläser à 200 ml 1. Den Mandeldrink mit Kokosmilch, Kurkuma, Ingwer, Zimt, Pfeffer, Kardamom, Gewürznelke und Kokosnussöl in einem Topf geben. Bei mittlerer Hitze aufkochen lassen und ca. 1 Minute köcheln lassen. 2. Die Mischung anschließend ca. 5 Minuten abgedeckt ziehen lassen. Die Gewürzmilch durch ein Sieb gießen und nach Geschmack mit Agavendicksaft süßen. Auf die Gläser verteilen und warm servieren. Unser Tipp: Die Golden Milk lässt sich gut vorbereiten. Sie lässt sich einige Tage im Kühlschrank haltbar und kurz vorm Servieren noch mal kurz erhitzen. Das Rezept zum Ausdrucken!