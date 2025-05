Knusperkartoffeln mit Wurstsalat

Martin Gehrlein bereitet Wurstsalat mit Lyoner, Radieschen und Paprika zu. Dazu gibt es gebratene Kartoffeln mit würzigen Knusperbröseln.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 45 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 822, KJ: 3439 E: 23 g, F: 64 g, KH. 32 g Koch/Köchin: Martin Gehrlein

Zutaten

Für die Knusperkartoffeln:

800 g Kartoffeln, Drillinge

etwas Salz

1 TL Korianderkörner

4 Pfefferkörner, schwarz

etwas Paprikapulver, edelsüß

2 EL Semmelbrösel

50 g Butterschmalz

Für den Wurstsalat:

350 g Lyoner

100 g Pecorino oder Emmentaler

2 Zwiebeln, rot

4 Gewürzgurken, mittelgroß

1 Spitzpaprika, gelb

8 Radieschen

2 TL Senf, scharf

1 TL Honig

6 EL Apfelessig

etwas Salz

etwas Pfeffer

8 EL Rapsöl

1 Bund Schnittlauch

Zubereitung

1. Die Kartoffeln abbrausen und in Salzwasser ca. 20 Minuten garen. Abgießen, ausdampfen lassen und die Schalen abziehen (bei neuen Kartoffeln entfällt das Entfernen der Schale, nach Belieben).

2. Für den Wurstsalat Lyoner aus der Hülle lösen und in dünne Scheiben oder Stifte schneiden. Den Käse in dünne Scheiben hobeln.

3. Zwiebeln abziehen und in sehr dünne Streifen schneiden. Gurken in feine Scheiben schneiden. Paprika und Radieschen putzen, abbrausen. Paprika in feine Streifen, Radieschen in dünne Scheiben schneiden.

4. Senf, Honig, Essig, Salz, Pfeffer und Öl verrühren.

5. Schnittlauch abbrausen, trocken schütteln und fein schneiden.

6. Vorbereitete Zutaten (bis auf einige Zwiebelstreifen) mit dem Dressing mischen und ca. 20 Minuten ziehen lassen.

7. Für die Kartoffeln Koriander und Pfeffer grob zerstoßen. Mit Paprikapulver und Semmelbröseln mischen.

8. Butterschmalz in einer großen oder zwei kleinen Pfannen erhitzen. Kartoffeln darin bei mittlerer Hitze ca. 10-15 Minuten goldbraun braten.

9. Semmelbröselmischung untermischen und erneut kurz durchschwenken. Mit Salz würzen.

10. Wurstsalat mit übrigen Zwiebeln anrichten. Mit den Knusperkartoffeln servieren.

