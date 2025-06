In den Gärten und auf den Märkten sieht man eine Fülle an Kräutern und ein mediterraner Duft steigt einem in die Nase. Passend zu dieser Kräuterfülle gibt es heute einen Rosmarin-Kirsch-Streusel von Gesa Kohlenbach, einen leckeren Kuchen, der perfekt auf die Kaffeetafel am Sonntag passt.