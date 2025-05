Kartoffelwaffeln

per Mail teilen

Waffeln gehen immer! Und wer es lieber pikant statt süß mag, kommt bei diesem Kartoffelwaffelrezept voll auf seine Kosten: Wenig Aufwand, einfache Zutaten und ein toller Geschmack mit leichtem Knusper. Kombiniert mit einem Kräuterquark auch ein schnelles, günstiges Mittagessen oder allein auch als Beilage zu einem deftigen Gericht.

Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Waffel (12) Kcal: 160; KJ: 667; E: 7 g; F: 3 g; KH: 27 g Rezeptautor/Rezeptautorin: Stefanie Biedermann

Zutaten

250 ml Milch

250 g Weizenmehl (Type 405)

15 g frische Hefe

etwas Zucker

3 Eier (Größe M)

1 kg große Kartoffeln

etwas Salz

2-3 Frühlingzwiebeln

etwas frisch geriebene Muskatnuss

etwas Pfeffer

Außerdem:

Rührgerät mit Knethaken

Reibe

Waffeleisen

Öl für das Waffeleisen

Zubereitung

Hinweis: Für jeweils 10-12 Waffeln

1. Milch in einem kleinen Topf lauwarm erhitzen. Mehl in eine Schüssel geben, in der Mitte eine Mulde formen. Milch und zerbröckelte Hefe zugeben, mit 1/2 Teelöffel Zucker bestreuen, kurz verrühren und abgedeckt 15 Minuten gehen lassen.

2. Eier zugeben und mit den Knethaken des Handrührers oder in der Küchenmaschine zu einem relativ flüssigen Teig verkneten. Schüssel mit einem Küchentuch abdecken und den Teig an einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen.

3. Inzwischen die Kartoffeln schälen, waschen und auf der feinen Seite einer Vierkantreibe in eine Schüssel reiben.

4. Frühlingszwiebeln, putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. Zwiebeln und etwas Salz unter die Kartoffeln rühren und 10 Minuten beiseite stellen.

Tipp: Statt Frühlingszwiebeln können Sie auch eine halbe Lauchstange in kleine Ringe schneiden und verwenden.

5. Kartoffeln portionsweise mit den Händen (oder in einem großen Sieb) gut ausdrücken, der Saft wird nicht benötigt.

6. Kartoffeln mit Muskatnuss, Pfeffer und Salz kräftig würzen, mit den Knethaken des Handrührers oder in der Küchenmaschine unter den Hefeteig arbeiten.

7. Ein Waffeleisen nach Geräteanweisung erhitzen und mit etwas Öl bestreichen und Waffeln backen. Fertige Waffeln auf einem Gitter etwas abkühlen lassen und servieren.

Tipp: Zu den lauwarmen Kartoffelwaffeln passt wunderbar ein Quark mit frischen Kräutern und Feldsalat mit Vinaigrette.

