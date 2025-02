Mira Maurer macht eine Tarte mit Kartoffeln, Lauch und Speck, die auf einem Blätterteigboden zu einer delikaten Einheit verschmelzen. Dazu gibt es einen Chicorée-Salat mit Ananas und Grapefruitfilets.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Mira Maurer

Zutaten

Für die Tarte:

3 Kartoffeln, mittelgroß

50 g Frühstücksspeck in Scheiben (Bacon)

1 Zwiebel

1 Stange Lauch, klein oder 2-3 Lauchzwiebeln

1 Stiel Rosmarin

2 Stiele Thymian

1 TL Rapsöl

280 g Butter-Blätterteig (aus dem Kühlregal; backfertig ausgerollt)

200 g Sahne

3 Eier (Größe M)

100 g Gouda, gerieben

etwas Salz

etwas Pfeffer

Für den Salat:

4 Kolben Chicorée

200 g Ananasfruchtfleisch (frisch)

1 Grapefruit, rosé

1 Schalotte

75 g Rauke

3 EL Weißweinessig

2 TL Honig

2 TL Senf, körnig

etwas Salz

etwas Pfeffer

4 EL Olivenöl

1 EL Butter

etwas Cayennepfeffer

50 ml Weißwein, trocken

Zubereitung

1. Für die Tarte Kartoffeln gründlich abbrausen und in Salzwasser ca. 20 Minuten garen. Kartoffeln abgießen, ausdampfen, pellen und auskühlen lassen (kann ggf. bereits am Vortag gemacht werden).

2. Speckscheiben in einer beschichteten Pfanne ohne zusätzliches Fett knusprig auslassen, auf Küchenpapier abtropfen lassen. Zwiebel abziehen und fein schneiden. Lauch putzen, gründlich waschen und in feine Ringe schneiden. Kräuter abbrausen, trockenschütteln und grob schneiden.

3. Öl in die Pfanne geben, Zwiebeln und Lauch darin unter Wenden goldgelb andünsten.

4. Eine Tarte- oder Springform (26 cm ø) mit Backpapier belegen. Form mit dem Blätterteig auslegen (ggf. zuschneiden) und einen ca. 3 cm hohen Rand hochdrücken. Überschüssigen Teig gerade abschneiden. Boden mit einer Gabel mehrfach einstechen.

5. Kartoffeln in feine Scheiben schneiden, den Boden damit auslegen. Speck zerbröseln und überstreuen. Die Zwiebel-Lauchmischung darauf verteilen.

6. Kräuter, Sahne, Ei, Hälfte geriebenen Käse, etwas Salz und Pfeffer verquirlen. Guss über die Zutaten gießen, restlichen Käse überstreuen.

7. Tarte im Backofen, bei 180 Grad Ober- und Unterhitze, auf mittlerer Schiene ca. 30 Minuten goldgelb und knusprig backen.

8. Für den Salat inzwischen Chicorée putzen, abbrausen, abtropfen lassen und längs vierteln. Harten Strunk ausschneiden. Ananas in feine Würfel schneiden. Grapefruit dick schälen, sodass die weiße Haut vollständig mit entfernt wird. Fruchtfilets zwischen den Trennhäuten ausschneiden, dabei abtropfenden Saft in einer Schüssel auffangen. Filets würfeln. Schalotte abziehen und in feine Würfel schneiden. Rauke verlesen, abbrausen, trocken schleudern und in mundgerechte Stücke zupfen.

9. Für das Dressing Essig, 1 TL Honig, Senf, Salz, Pfeffer und Olivenöl in die Salatschüssel zum Fruchtsaft geben und mit einem kleinen Schneebesen zu einem Dressing verquirlen.

10. Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Chicorée darin unter Wenden kurz knackig anbraten, auf einem Teller zugedeckt kurz warm halten.

11. Schalottenwürfel und Ananas im Bratfett unter Wenden bei mittlerer Hitze anbraten. Rest Honig zugeben und kurz karamellisieren lassen. Mit Salz und Cayennepfeffer würzen. Wein angießen und offen bei mittlerer bis starker Hitze fast vollständig einkochen lassen.

12. Tarte aus dem Backofen nehmen, in der Form auf einem Kuchengitter ca. 5 Minuten ruhen und abkühlen lassen.

13. Chicorée, Rauke, Ananas und Grapefruitfilets auf 4 Teller verteilen, mit jeweils etwas Dressing beträufeln. Tarte in Portionsstücke schneiden und mit dem Salat anrichten.

