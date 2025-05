per Mail teilen

Cappuccino im Sommer - für viele zu heiß! Jetzt kommt die kalte Variante des beliebten Klassikers: Iced-Brick-Cappuccino. Der erfrischende Kaffee-Genuss für den Sommer.

Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Kevin Bandel

Zutaten

2 Espressi (à 25ml)

150 ml Milch (Zimmertemperatur)

Außerdem:

Eiswürfel-Form

Siebträger, Herdkännchen oder Vollautomat

1 Glas (etwa 250 ml Inhalt)

Zubereitung

1. Die Espressi zubereiten, in die Eiswürfelform füllen und einfrieren.

2. 2 gefrorene Espresso-Eiswürfel in das Glas geben und mit 150 ml Milch aufgießen

3. Warten, bis sich die Espresso-Eiswürfel in der Milch aufgelöst haben und das Getränk gleichzeitig gekühlt haben.

Kevins Tipp: Wer es gerne süßer mag, kann etwas Zucker direkt zum heißen Espresso in die Eiswürfel-Form geben. Dann wird der Zucker gleich im Espresso aufgelöst, da sich Zucker besser in warmen Getränken löst als in kalten.

