Hühner häkeln

Dann denn Innenbeutel häkeln, dafür erst 24 feste Maschen in den Ring häkeln, die weiteren Zu-und Abnahmen siehe Anleitung. Anschließend mit dem eigentlichen Huhn in Runden weiterarbeiten, dafür den (doppelten) Faden neu anmaschen und die nächste Runde in vorderen Maschenglieder der 2. Runde des Innenbeutels arbeiten, siehe Abb. Tipp: der Innenbeutel kann in beliebiger Größe angefertigt werden und so auch entsprechend angepasst werden.