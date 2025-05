per Mail teilen

Halloumi Nuggets können als Vorspeise, Snack oder auch als Beilage zum Salat oder Hauptgerichte serviert werden.

Koch/Köchin: Shiba kocht

Zutaten

etwas etwas neutrales Öl zum Braten

500 g Halloumi Käse

100 g Paniermehl

100 g Mehl

2 Eier

Gewürze:

2 TL Zatar (arabische Gewürzmischung aus wildem Thymian, Sesam und Sumach)

1 TL Paprikapulver

etwas Salz

etwas Pfeffer

1/2 TL Chilipulver

Toppings:

etwas Granatapfel

etwas Zatar

Zubereitung

1. Paniermehl, Mehl und die Eier in jeweils einzelne Schüsseln geben. Die Eier mit einer Gabel verquirlen. Die Gewürze zum Mehl geben und gut vermischen. Halloumi in grobe, eckige Stücke schneiden.

2. Die Halloumi-Stücke einzeln zuerst in Mehl, Eier und dann in der Paniermehl-Mischung wälzen. So dass sie von allem rundherum gut bedeckt sind.

3. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Nuggets darin von beiden Seiten goldbraun backen.

4. Mit einem Dip deiner Wahl genießen. Wie z.B. süß-saurer Chilisauce oder einem erfrischenden Joghurt-Minze Dip. Auch zu einem Salat oder einem Currygericht passen sie hervorragend.

