Timo Böckle hat eine tolle Idee für die Pfingsttage: Bratkartoffelsalat, mit einer gebratenen Hähnchenbrust, die er noch zusätzlich mit einer Kerbelbutter aromatisiert - einfach und raffiniert.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1,5 Stunden Schwierigkeitsgrad: mittel Nährwert: pro Person: 730 kcal/ 3050 kJ 30 g E, 52 g F, 36 g KH Koch/Köchin: Timo Böckle

Zutaten

Für Kerbelbutter und Hähnchenbrust:

1 Bund Kerbel, klein

1 Knoblauchzehe, klein

etwas Salz

100 g Butter, weich

4 EL Weißbrotbrösel, ca. 2 Scheiben Weiß- oder Toastbrot

etwas schwarzer Pfeffer (geschrotet)

4 Hähnchenbrüste mit Haut und Flügelknochen (je ca. 180–220 g)

1 EL Rapsöl

Für den Bratkartoffelsalat:

800 g Kartoffeln, fetskochend (am besten vom Vortag oder gut ausgekühlt)

etwas Salz

150 g Zuckerschoten

4 EL Raps- oder Olivenöl

1 Zwiebel, rot

2 EL Weißweinessig

1 TL Senf, mittelscharf

1 TL Honig

etwas Pfeffer

1 Bund Kräuter, gemischt (z. B. Petersilie, Schnittlauch, Dill)

Außerdem:

50 g Speckwürfel, nach Belieben

50 g Feta, nach Belieben

Zubereitung

1. Am Vortag oder mindestens 3-4 Stunden vorher Kartoffeln abbrausen und in Salzwasser ca. 15-20 Minuten garen. Kartoffeln abgießen, Schalen abziehen und abkühlen lassen.

2. Für die Kerbelbutter Kerbel abbrausen, trocken schütteln und fein hacken. Knoblauch abziehen, würfeln und mit etwas Salz zu einer Paste verreiben. Butter, Kerbel, Knoblauch, Brotkrumen, Salz und Pfeffer in einer Schüssel gut vermengen.

3. Die Buttermischung kurz kalt stellen, bis sie leicht fest, aber noch formbar ist.

4. Fleisch trocken tupfen. Die Haut in der Mitte der Hähnchenbrust vorsichtig vom Fleisch lösen und anheben (z. B. mit einem Löffelstiel oder den Fingern), dabei darauf achten, dass sie nicht einreißt.

5. Jeweils ca. 1 EL Kerbelbutter auf das Fleisch geben und darauf verteilen. Die Haut wieder darüber legen, andrücken. Hähnchenbrust leicht salzen und pfeffern.

6. Den Backofen auf 160 Grad Umluft (180 Grad Ober-/Unterhitze) vorheizen. 1 EL Öl in einer ofenfesten Pfanne erhitzen. Die Hähnchenbrüste darin zuerst auf der Hautseite bei mittlerer Hitze 4–5 Minuten goldbraun anbraten. Fleisch dann wenden und kurz die Unterseite bräunen.

7. Pfanne in den vorgeheizten Ofen schieben. Fleisch je nach Dicke 15–18 Minuten fertig garen. Die Butter unter der Haut sorgt für Saftigkeit und Aroma.

8. In der Zwischenzeit für den Bratkartoffelsalat Zuckerschoten putzen, abbrausen und abtropfen lassen. Zuckerschoten in kochendem Salzwasser ca. 1 Minute blanchieren. Dann sofort in eiskaltem Wasser abschrecken (dann behalten die Schoten ihre kräftige grüne Farbe und Biss). Schoten abtropfen lassen und schräg halbieren oder dritteln.

9. Gekochte Kartoffeln in Scheiben schneiden. In einer großen Pfanne 2 EL Öl erhitzen, die Kartoffelscheiben darin portionsweise knusprig goldbraun braten (nicht zu viele auf einmal, damit sie nicht matschig werden).

10. Für das Dressing Zwiebel abziehen und fein würfeln. In einer kleinen Schüssel Essig, Senf, Honig, Salz, Pfeffer verrühren und dann das restliche Öl (2 EL) einrühren, bis eine cremige Vinaigrette entsteht. Zwiebelwürfel dazugeben und kurz ziehen lassen.

11. Fleisch aus dem Backofen nehmen und vor dem Servieren ca. 5 Minuten zugedeckt an einem warmen Ort ruhen lassen, damit sich der Fleischsaft verteilt.

12. Bratkartoffeln und Zuckerschoten in eine große Salatschüssel geben. Das Dressing darüber träufeln und alles vorsichtig vermengen. Salat abschmecken. Kräuter verlesen, abbrausen, trocken schütteln und hacken. Kräuter über den Salat streuen.

13. Zum Servieren das Fleisch nach Belieben in Scheiben schneiden oder im Ganzen belassen. Fleisch und lauwarmen Bratkartoffel-Salat anrichten.

Tipp: Wer mag, kann zusätzlich ca. 50 g gebratene Speckwürfel oder zerkrümelten Feta unter den Salat mischen – gibt zusätzliche Tiefe.

