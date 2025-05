Grünkohlsalat mit Apfel

per Mail teilen

Grünkohl als Salat - ja bitte. Apfelsaft umschmeichelt den herbwürzigen, kurz gebratenen Kohl. Dazu gesellen sich geröstete Sonnenblumenkerne.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: Kcal: 219, KJ: 915, E: 12 g, F: 14 g, KH: 10 g Koch/Köchin: Caroline Autenrieth

Zutaten

800 g Grünkohl

2 Äpfel, z. B. Gala, rotschalig

1 Schalotte

200 ml Apfelsaft

etwas Salz

etwas Pfeffer

3 EL Sonnenblumenöl

3 EL Sonnenblumenkerne

Zubereitung

1. Grünkohl putzen, die dicken Stiele und Blattrippen entfernen. Kohl in grobe, mundgerechte Stücke zupfen. Äpfel abbrausen, vierteln, entkernen und in feine Scheiben schneiden. Schalotten abziehen und in feine Streifen schneiden.

2. Apfelsaft in einen Topf geben und auf ca. 50 ml einköcheln lassen.

3. In einer Pfanne 3 EL Öl erhitzen. Schalotten darin glasig andünsten. Äpfel und Grünkohl zugeben und alles ca. 2 Minuten scharf anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen.

4. Sonnenblumenkerne in einer Pfanne rösten. 5. Grünkohl-Mix auf einer Platte anrichten. Mit Apfelsaft beträufeln. Sonnenblumenkerne darüber streuen und servieren.

