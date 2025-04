Gebratenes Lachsforellenfilet mit Tomaten-Paprika-Salat

per Mail teilen

Eine knusprig gebratene Lachsforelle wird ergänzt mit einem knackigen Salat und einer würzigen Basilikumbutter. Genau das richtige Rezepte für heiße Sommertage!

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Abravi Kotor

Für den Salat:

2 Paprika, rot

2 Paprika, gelb

4 Schalotten

1 Knoblauchzehe

4 Tomaten, groß

40 ml Balsamico-Essig, weiß

1 EL Senf

80 ml Olivenöl

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Zucker

0,5 Bund Basilikum

Für die Lachforelle:

4 Lachsforellenfilets

etwas Salz

etwas Pfeffer

50 g Mehl, ca.

50 ml Olivenöl

1 Stiel Rosmarin

Für Basilikum-Butter:

0,5 Bund Basilikum

1 Knoblauchzehe

200 g Butter, weich

1 Biozitrone, Saft und 4 Scheiben davon

etwas Salz

etwas Pfeffer

1. Den Backofen auf 220°C vorheizen. Die Paprika waschen, halbieren und entkernen. Schalotten und Knoblauch abziehen. Knoblauch hacken. Tomaten halbieren.

2. Paprikaschoten auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Im Ofen auf der mittleren Schiene etwa

15 Minuten garen. Nach 10 Minuten die Tomaten, Schalotten hinzugeben und weitere 5 Minuten garen.

3. Die Lachsforellenfilets waschen, Gräten und Bauchlappen wegschneiden, die Filets mit einem Küchenpapier abtupfen und mit Salz, Pfeffer würzen.

4. Paprika, Tomaten und Schalotte aus dem Ofen rausnehmen und abkühlen lassen.

5. Für die Basilikumbutter Knoblauch schälen und fein hacken, die Basilikumblätter abzupfen und fein schneiden.

6. Die weiche Butter mit Basilikum und Knoblauch in eine Schüssel geben, glattrühren, mit etwas Zitronensaft sowie Salz und Pfeffer abschmecken.

7. Die Basilikum-Butter auf den Zitronenscheiben anrichten und kaltstellen.

8. Für den Salat die Paprika und Tomaten häuten und mit den Schalotten in Streifen schneiden.

9. Balsamico-Essig, gehackten Knoblauch, Senf und Olivenöl in einem Schüssel geben, mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. Anschließend die Paprika, Tomaten

und Schalotten unterheben.

10. Für den Fisch die Filets in Mehl wenden und überschüssiges Mehl abklopfen. Das Öl portionsweise in einer Pfanne erhitzen, die Lachsforellenfilets und Rosmarin in die Pfanne geben und von jeder Seiten etwa 2-3 Minuten braten.

11. Basilikumblätter für den Salat abzupfen und über den Salat streuen. Die Fischfilets mit der Basilikum-Butter und dem Tomaten-Paprika-Salat anrichten.

