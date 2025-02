per Mail teilen

Ludwig Heer macht gebackene Champignons, die begleitet werden von Feldsalat, karamellisiertem Ziegenkäse und einem Schnittlauch-Dip - einfach und hinreißend.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Ludwig Heer

Zutaten

Für den Dip:

2 Eier, Größe M

1 Bund Schnittlauch

80 g Mayonnaise

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Zitronensaft

Für den Feldsalat:

80 g Kerne, gemischt (z.B. Kürbiskerne, gehobelte Haselnüsse, Walnusskerne, etc.)

50 g Toastbrot

40 g Butter

etwas Salz

1 Biozitrone

40 ml Gemüsebrühe

20 ml Walnussessig oder anderer Essig

etwas Pfeffer

50 ml Kürbiskernöl

100 g Feldsalat (möglichst feine Blättchen)

Für die Champignons:

2 Eier, Größe M

10 Champignons

etwas Zitronensaft

etwas Salz

etwas Pfeffer

100 g Mehl, ca.

100 g Pankomehl oder Semmelbrösel, ca.

100 ml Öl, ca.

Außerdem:

8 Ziegenkäse Taler (à ca. 20 g)

etwas Zucker

Zubereitung

1. Für den Dip die Eier in etwa 10 Minuten hart kochen. Eier in kaltem Wasser abschrecken, schälen und auskühlen lassen.

2. Für den Salat die Kerne in einer Pfanne ohne zusätzliches Fett anrösten. Auf einen Teller geben und auskühlen lassen. Toast in feine Würfel schneiden. Butter in der Pfanne erhitzen, die Toastwürfel darin unter Wenden goldbraun anrösten. Auf Küchenpapier kurz abtropfen lassen. Mit etwas Salz würzen.

3. Für den Dip die Eier würfeln. Schnittlauch abbrausen, trocken schütteln und in feine Röllchen schneiden.

4. Eier, Mayonnaise und Schnittlauch vermengen und mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken.

5. Für das Salatdressing Zitrone heiß abbrausen und trockenreiben. Schale fein abreiben, Zitrone halbieren und den Saft auspressen. Brühe, etwas Zitronensaft, Walnussessig, Salz und Pfeffer verquirlen. Das Kürbiskernöl zugeben, alles gründlich verquirlen und abschmecken.

6. Feldsalat verlesen, abbrausen und trockenschleudern.

7. Für die Champignons die Eier verquirlen. Champignons putzen, je nach Größe ganz lassen oder halbieren. Pilze mit etwas Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen. Pilze zunächst im Mehl wenden, dann durch die verquirlten Eier ziehen und abschließend rundherum mit den Pankobrösel panieren.

8. In einer tiefen Pfanne reichlich Öl erhitzen. Die Pilze darin von allen Seiten goldbraun anbraten. Auf Küchenpapier kurz abtropfen lassen.

9. Kurz vor dem Servieren Ziegenkäse in eine feuerfeste Auflaufform oder Teller geben. Mit Zucker bestreuen und mit einem Küchen-Flambierbrenner oder unter dem heißen Backofengrill leicht karamellisieren.

10. Salat und Dressing mischen. Salat, Pilze und Ziegenkäse auf Tellern anrichten. Den Dip zu den Champignons reichen.

