Fischfrikadellen mit Zucchini-Gurkensalat

per Mail teilen

Frikadellen einmal anders: mit Fisch und vielen Kräutern. Jens Jakob nimmt Saibling. Dazu gibt es selbstgemachte Pommes frites und einen Zucchini-Gurkensalat.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jens Jakob

Zutaten

Für die Pommes frites:

1,2 kg Kartoffeln (mehligkochend, z. B. Bintje)

2 kg Kokosfett

etwas Salz

Für die Frikadellen:

800 g Saiblingsfilet (alternativ, Lachs, Seelachs auch TK-Fisch ist geeignet)

1 Bio-Zitrone

2 Lauchzwiebeln

1 Bund Kräuter, gemischt (z. B. Petersilie, Schnittlauch)

80 g Semmelbrösel

100 g Sahne

1 TL Senf

1 Ei (Größe M)

etwas Salz

etwas Pfeffer

8 EL Butterschmalz oder Rapsöl

Für den Zucchini-Gurkensalat:

300 g Zucchini

300 g Salatgurke

1 Biozitrone, Saft und (1 TL) Schale davon

etwas Salz

etwas Pfeffer

etwas Zucker

8 EL Olivenöl

1 Beet Gartenkresse

Zubereitung

1. Für die Pommes frites Kartoffeln schälen und abbrausen. Kartoffeln zuerst in ca. 1 cm dicke Scheiben danach in 1 cm dicke Stifte schneiden. Die Kartoffelstifte in kaltes Wasser legen.

2. Fett in einem Topf oder einer Fritteuse auf 160 Grad erhitzen. Kartoffeln aus dem Wasser nehmen und trockentupfen.

3. Kartoffeln portionsweise ca. 5-6 Minuten vorfrittieren. Herausnehmen, auf Küchenpapier abtropfen und abkühlen lassen.

4. Den Fisch in einer Küchenmaschine oder mit einem Messer fein hacken.

5. Zitrone heiß abbrausen. Etwas Schale abreiben. Zitrone halbieren. Eine Hälfte auspressen, die andere Hälfte in Scheiben schneiden. Lauchzwiebeln und Kräuter putzen, abbrausen und klein schneiden.

6. Brösel, Sahne, Senf, Lauchzwiebeln, Kräuter, Zitronensaft, -schale, Ei, Salz und Pfeffer zum Fisch geben und verkneten. Aus dem Teig 8 oder 16 Frikadellen formen.

7. Butterschmalz in einer Pfanne portionsweise erhitzen. Frikadellen darin von beiden Seiten ca. 4 Minuten goldbraun braten. Frikadellen im Ofen bei 100 Grad warm stellen.

8. Für den Salat Zucchini und Gurke putzen (Gurke nach Belieben schälen) Zucchini und Gurke in dünne Scheiben hobeln.

9. Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Zucker und Öl verrühren. Mit Zucchini und Gurke mischen Kresse vom Beet schneiden und untermischen.

10. Inzwischen die Pommes portionsweise ca. 2-3 Minuten goldbraun frittieren. Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Mit Meersalz würzen.

11. Frikadellen mit Pommes und Salat anrichten und servieren

Übersicht aller SWR Rezepte