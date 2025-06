per Mail teilen

Aromatisch, würzig - herrlich weich und saftig! Zitronat und Orangeat für das Aroma. Brauner Zucker für die Süße. Lebkuchengewürz, Zimt und Nelken als Feinschliff. Oblaten als Formgeber. Leckere Weihnachten!

Zubereitungszeit: mehr als 4 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück: Kcal: 204, KJ: 790, E: 3 g, F: 7 g, KH: 28 g; Rezeptautor/Rezeptautorin: Robert Schorp

Zutaten

1 g Hirschhornsalz

1 g Pottasche

etwas Wasser

4 Eiweiße (Größe M)

180 g Zucker

200 g Marzipanrohmasse

20 g Zitronat, fein gehackt

10 g Orangeat, fein gehackt

150 g Mandelgrieß

20 g Weizenmehl (Type 550)

3 g Lebkuchengewürz

3 g Zimt, gemahlen

3 g Nelken, gemahlen

2 g Backpulver

2 g Salz

Für die Glasuren:

100 g Zartbitterkuvertüre

100 g Zucker

50 ml Wasser

Außerdem:

16 Oblaten (Ø 7cm)

1 Eisportionierer

Zubereitung

Hinweis: Für ca. 16 Stück

Hinweis: Die Elisenlebkuchen müssen über Nacht antrocknen

1. Am Vortag für die Elisenlebkuchen in einer kleinen Schüssel Hirschhornsalz mit Pottasche in etwas Wasser auflösen. Ein Backblech mit Backpapier vorbereiten.

2. In einer Rührschüssel Eiweiße, Zucker, Marzipanrohmasse, Zitronat, Orangeat, Mandelgrieß, Weizenmehl, Lebkuchengewürz, Zimt, Nelken, Backpulver und Salz gut vermischen. Das aufgelöste Hirschhornsalz-Pottasche-Gemisch dazugeben und unterkneten.

3. Mit dem Eisportionierer ca. 40 g jeweils auf eine Oblate portionieren und das vorbereitete Backblech setzen. Die Elisenlebkuchen über Nacht antrocknen lassen.

4. Am nächsten Tag den Backofen auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und die Elisenlebkuchen im vorgeheizten Backofen ca. 12 Minuten backen.

5. In der Zwischenzeit für die Schokoladenglasur Zartbitterkuvertüre im Wasserbad temperieren. Für die Zuckerglasur Zucker mit Wasser auf 115 Grad kochen.

6. Die noch warmen Elisenlebkuchen nach Bedarf mit Schokoladen- oder Zuckerglasur bestreichen und abkühlen bzw. trocknen lassen.

Übersicht aller SWR Rezepte