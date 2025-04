per Mail teilen

Diese Burger-Spieße haben es in sich. Andreas Schweiger serviert Burger Bund mit Rinderschinken, Spitzkraut, Bergkäse und Röstzwiebeln.

Zubereitungszeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Andreas Schweiger

Zutaten

Für die Röstzwiebeln:

1 Zwiebel

2 EL Bratöl

Für das Spitzkraut:

0,25 Spitzkraut

1 EL Pommerysenf

etwas Olivenöl

etwas weißer Essig

1 EL Creme Fraiche

etwas Schnittlauch

Für die Senfsauce:

1 EL scharfen Senf

1 EL Creme Fraiche

1 EL Joghurt

1 TL Honig

etwas Salz

Für die Burger-Spieße:

2 Brioche-Buns

Rinderschinken

50 g Bergkäse

8 Spieße

Außerdem:

Kapuzinerkresseblätter & Blüte zum Dekorieren

Zubereitung

1. Die Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. In einer Pfanne in Öl andünsten.

2. In der Zwischenzeit das Spitzkraut möglichst fein schneiden oder hobeln, mit etwas Salz und Zucker marinieren. Mit Essig, Creme Fraiche und Senf anmachen und etwas ziehen lassen. Den Schnittlauch in feine Ringe schneiden und anschließend zugeben.

3. Die Brioche-Buns etwas anrösten.

4. Für die Senfsauce alle Zutaten vermengen und mit etwas Salz abschmecken.

5. Für die Burger-Spieße die Brioche-Buns mit der Sauce bestreichen, mit Rinderschinken, Bergkäse und dem Spitzkraut belegen, mit 4 Spießen fixieren und vierteln.

Übersicht aller SWR Rezepte