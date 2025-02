Bunte Luftballonhülle nähen

Eine Stoffhülle macht aus einem Luftballon einen strapazierfähigen Ball. Er lässt sich winzig klein zusammengelegt überall hin mitnehmen und macht in aufgeblasenem Zustand fast alles mit – auch die wilden Fußballspiele größerer Kinder und Erwachsener.

Größe

ø ca. 35 cm

Material

Stoffreste, 6 Stücke 16 cm x 35 cm und 1 Stück 12 cm x 25 cm

farblich passendes Nähgarn

Luftballon (rund, ca. 40 cm Durchmesser)

sehr hilfreich: wasserlöslicher Nahtkleber oder beidseitig klebendes Stoffklebeband (6mm breit) aus dem Fachhandel

Es eignen sich nahezu alle leichten bis mittelschweren Stoffarten, auch Fleece, Nicki- oder Plüschstoffe. Leicht elastische Stoffe haben den Vorteil, dass sich die Hülle an den prall aufgeblasenen Luftballon genau anpassen kann

Nahtzugabe

Alle Schnittteile mit 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.

Schnuttmuster

Zuschnitt

6x Seitenteil

1x Kappenteil A

2x Kappenteil B, gegengleich

Anleitung

1. Die Schnittteile zuschneiden. Bei stark fransenden Stoffen die Schnittkanten mit Zickzackstich oder Overlockstich versäubern.

2. Die ersten beiden Seitenteile rechts auf rechts legen und an einer langen Kante mit Stecknadeln oder Stoffklammern fixieren.

3. Die Teile zusammensteppen. Dabei nicht über die Nahtzugabe nähen sondern die Naht erst an der Nahtzugabe beginnen und beenden (am Besten vorher anzeichnen). Nahtbeginn und –ende sorgfältig mit Rückstichen sichern.

4. Damit die Nahtzugaben auch nach dem Waschen glattliegen, werden sie mit einem breiten Zierstich (z.B. dreigeteilter Zickzackstich) festgesteppt. Dafür die Nahtzugaben auseinanderfalzen und die Naht glatt unter das Nähmaschinenfüßchen legen. Die rechte Stoffseite zeigt dabei nach oben. Mittig mit dem Zierstich absteppen. Nahtbeginn und – ende mit Rückstichen sichern.

So sieht die fertig gesteppte Ziernaht aus. Laura Wilhelm

5. Nacheinander die weiteren Seitenteile rechts auf rechts an den langen Kanten annähen. Die Nahtzugaben stets mittig mit dem Zierstich feststeppen. Mit der letzten Naht das erste an das letzte Seitenteil nähen.

6. Für die letzte Ziernaht die Hülle auf rechts wenden. Die Nahtzugaben am Beginn der Naht zur Seite falzen und die Naht glatt unter das Nähmaschinenfüßchen legen. Stück für Stück nähen und immer wieder kontrollieren, ob alles glatt liegt und kein weiterer Stoff mit in die Naht geraten kann. Den zusätzlichen Stoff immer wieder zur Seite schieben, so kommt man problemlos am Ende der Naht an.

7. Die Hülle wieder auf links wenden.

8. Kappenteil A auf einer Seite rechts auf rechts an die sechs kurzen Kanten heften.

Tipp Beim Stecken und Annähen der Kappen ist Nahtkleber oder beidseitig klebendes Stoffklebeband aus dem Fachhandel sehr hilfreich. Beide halten „komplizierte“ Kanten sauber zusammen. Wasserlösliche Kleber lösen sich bei der ersten Wäsche auf, bei der Luftballonhülle kann aber auch eine wasserfeste Variante gewählt werden.

Achtung: Den Nahtkleber oder das Klebeband nur innerhalb der Nahtzugabe zu verwenden und nicht darübernähen, da sonst die Nadel verklebt.

Dafür die Nahtzugaben der Kappe mit Nahtkleber einstreichen oder mit Stoffklebeband präparieren.

9. Die kurzen Enden der Seitenteile Stück für Stück und passgenau und an die Seiten der Kappe heften. Die Nahtzugaben der Seitenteile bleiben dabei auseinandergeklappt.

10. Die Kappe feststeppen. Dabei in jeder Ecke stoppen, die Nadel im Stoff lassen, den Nähfuß heben, den Stoff durch Drehen neu ausrichten, den Nähfuß wieder senken und bis zur nächsten Ecke weiternähen, wo sich dieser Vorgang wiederholt.

So sieht die fertig angenähte Kappe aus. Laura Wilhelm

11. An den Kappenteilen B den Saum an der Bruchkante nach links bügeln, die Nahtzugabe einschlagen und heften. Den Saum knappkantig feststeppen.

12. Die beiden Teile an den Saumkanten 3 cm überlappend aufeinanderheften. Alle Seiten der Kappe sollten nun gleich lang sein, gegebenenfalls die Überlappung daran anpassen.

13. An den Seiten jeweils ein kleines Rechteck steppen, sodass ein 6 cm langer Schlitz offen bleibt.

14. Das Kappenteil mit Schlitz wie in Schritt 9 und 10 beschrieben an die noch offene Seite der Hülle steppen. Die überstehenden Ecken an den Nahtzugaben beider Kappen schräg zurückschneiden.

15. Die Ballhülle durch den Schlitz auf rechts wenden und einen Luftballon bereitlegen.

16. Den Luftballon durch den Schlitz in die Hülle stecken, aufblasen und verknoten. Den Knoten in die Hülle schieben und schon kann es losgehen!

Im Studio: Laura Wilhelm, Textildesignerin