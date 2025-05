Brokkolisalat mit getrockneten Tomaten

Früher gab es sie in jedem Haus, die hohe Standuhr, die tickte. Mit einem großen Pendel, das zur vollen Stunde schlug. Und vielleicht gab's auch eine Kuckucksuhr an der Wand. Lucas Rupprecht ist 26 Jahre jung und liebt solche Großuhren. Er folgte seiner Leidenschaft und zog dafür von Bremen bis in den Schwarzwald. Heute lebt der studierte Industriedesigner in Eisenbach, ist umgeben von antiken Uhren. Er repariert sie mit viel Fachkenntnis und bringt frische Ideen in die Schwarzwälder Uhren-Tradition.