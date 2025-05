Eberhard Braun macht knusprige Grießschnitten, begleitet von Paprika und Zucchini, die mariniert und im Ofen gegart werden. Dazu gibt es ein würziges Kräuterpesto.

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: pro Person: 590 kcal / 2480 kJ 14 g E, 48 g F, 28 g KH Koch/Köchin: Eberhard Braun

Zutaten

Für die Grießschnitten:

100 g Weizengrieß oder Maisgrieß

400 ml Gemüsebrühe

25 g Kräuterbutter oder Butter

1 Eier (Größe M)

etwas Salz

etwas Pfeffer

1 EL Rosmarin, gehackt

3 EL Rapsöl

50 g Bergkäse, kräftig, gerieben

Für das Ofengemüse:

1 Zwiebel, rot

1 Knoblauchzehe

250 g Zucchini

250 g Paprika, rot

250 g Paprika, gelb

etwas Salz

etwas Pfeffer

1 TL Zucker

2 EL Balsamessig, hell

2 EL Rapsöl

8 Blätter Minze

Für das Kräuterpesto :

1 Knoblauchzehe

0,5 Bund Petersilie

0,5 Bund Basilikum

1 Essiggurke

20 g Kürbiskerne, nach Belieben

80 g Rapsöl

Zubereitung

1. Für die Grießschnitten den Grieß in einem Topf, ohne Öl, bei mittlerer Hitze, etwa 3 Minuten anrösten.

2. Gemüsebrühe zugeben und alles etwa 15-20 Minuten rührend köcheln lassen, bis eine homogene Masse entsteht.

3. Den Topf vom Herd nehmen. Grieß in eine Schüssel geben und etwas abkühlen lassen. Dann das Ei unterrühren und mit Salz, Pfeffer und Rosmarin würzen.

4. Grießmasse auf ein mit Backpapier belegtem Blech ca. 1 cm hoch ausstreichen und komplett auskühlen lassen.

5. Inzwischen für das Ofengemüse Zwiebel und Knoblauch abziehen. Zwiebel halbieren und in Spalten schneiden. Knoblauch fein hacken. Zucchini und Paprika putzen, Paprika halbieren und entkernen. Zucchini in Scheiben Zucchini in Scheiben oder Würfel, Paprika in 3 cm große Stücke schneiden.

6. Alles in eine Schüssel geben. Mit Salz, Pfeffer, Zucker, Essig und Öl mischen.

7. Das Gemüse auf zwei mit Backpapier belegte Bleche verteilen. Im Backofen, bei 220 Grad Ober- und Unterhitze (Umluft 200 Grad), ca.15 Minuten backen. Zwischendurch wenden.

8. Für das Kräuterpesto Knoblauch abziehen und fein hacken. Petersilie und Basilikum fein schneiden. Essiggurke fein würfeln. Kürbiskerne hacken. Alles mit Öl mischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Abdecken und bis zum Servieren ziehen lassen.

9. Die abgekühlten Grießschnitten in Stücke schneiden. Öl portionsweise erhitzen. Die Grießschnitten darin von beiden Seiten ca. 1-2 Minuten goldbraun braten. Mit Käse bestreuen, Abdecken und etwa 2 Minuten schmelzen. Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen.

10. Minzeblätter fein schneiden. Gemüse aus dem Ofen nehmen, kurz ruhen lassen und mit Minze bestreuen.

11. Grießschnitten mit Gemüse und Kräuterpesto anrichten und servieren.

