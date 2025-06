per Mail teilen

Den Kirschplotzer gibt es als süße Hauptspeise oder als Kuchen. Dazu schmeckt reichlich Vanillesoße, oder wie in unserem Rezept, eine fluffige Gewürzsahne.

Zubereitungszeit: 2 Stunden Schwierigkeitsgrad: leicht Nährwert: Pro Stück (14): 350 kcal, 1468 kJ, 6 g E, 23 g F, 30 g KH; Rezeptautor/Rezeptautorin: Susanna Rupp

Zutaten

Für den Kirschenplotzer:

700 g (Sauer)Kirschen

6 Brötchen vom Vortag

125 g kalte Butter

125 g Zucker

3 Eier (getrennt, Größe M)

1 gestrichener EL gemahlener Zimt

1 Messerspitze gemahlene Nelken

125 g gemahlene Haselnusskerne

100 g geraspelte Schokolade

2 EL Kirschwasser

Für die Gewürzsahne:

250 g Schlagsahne

1-2 EL Sahnefestiger

20 g Puderzucker

1 gestrichener TL gemahlener Zimt

1 TL Vanilleextrakt (nach Belieben)

Außerdem:

1 Springform (Ø 26 cm)

Backpapier

Zubereitung

1. Boden und Rand einer Springform (Ø 26 cm) mit Backpapier auslegen. Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

2. Für den Kirschplotzer die Kirschen abbrausen, trockentupfen, entstielen und ggf. entkernen.

3. Die Brötchen klein schneiden und in kaltem Wasser einweichen, anschließend die Brötchen sorgfältig ausdrücken, in eine andere Schüssel geben und mit einem Rührlöffel zu einer glatten Masse verrühren.

4. Eiweiße in eine Schüssel geben und mit den Quirlen des Handrührers oder in der Küchenmaschine steif schlagen.

5. Butter und Zucker in eine Schüssel geben und mit den Quirlen des Handrührers 8 Minuten schaumig rühren.

6. Nach und nach die Eigelbe unterrühren, bis eine cremige Masse entstanden ist.

7. Erst Zimt und Nelken, dann die Brötchenmasse unter die Butter-Eigelb-Masse rühren.

8. Nüsse, Schokolade, Kirschwasser und Kirschen vorsichtig unterrühren.

Susannas Tipp: Für den Plotzer eignen sich Süß- und Sauerkirschen. Außerhalb der Kirschsaison können Sie abgetropfte Kirschen aus dem Glas verwenden. Aufgetaute Kirschen gehen auch. Wenn Kinder mitessen, ersetzen Sie das Kirschwasser durch Kirschsaft.

9. Eischnee mit einem Schneebesen unterheben und den Teig in der vorbereiteten Form verteilen.

10. Plotzer im heißen Ofen in der Form auf dem Rost in der Ofenmitte etwa 60 Minuten backen. Plotzer in der Form auf einem Gitter auskühlen lassen.

11. Für die Gewürzsahne Sahne, Sahnefestiger, Puderzucker, Zimt und nach Belieben Vanille in einen Rührbecher geben und mit den Quirlen des Handrührers steif schlagen.

12. Den Plotzer vorsichtig aus der Form lösen, das Backpapier entfernen und den Plotzer auf eine Tortenplatte setzen. Gewürzsahne mit einem Silikonschaber darauf verteilen und den Plotzer in Stücke schneiden.

Susannas Tipp: Nach Belieben können Sie den Plotzer noch mit etwas gemahlenem Zimt bestauben.

