Pflegeleichte und dekorative Kakteen

Manchmal fehlt der Platz oder die richtige Umgebung, damit Zimmerpflanzen gut gedeihen. Doch da gibt es eine Lösung: Kakteen! Sie sind wahre Überlebenskünstler und somit ideal als Einsteiger- Zimmerpflanzen geeignet.

Goldkugelkaktus:

Einer der beliebtesten Kakteen für Zuhause, kommt aus Mexiko und wird fieserweise auch Schwiegermuttersitz genannt.

Standort: liebt die volle Sonne, kann im Sommer auch auf Balkon und Terrasse, allerdings dann vor Regen geschützt.

Gießen: im Sommer gut wässern, dann austrocknen lassen, im Winter nur ab und an.

Temperatur: Zimmertemperatur, im Winter nicht unter 5 Grad

Düngen: von Mai bis September monatlich mit Kakteendünger

Warzenkaktus:

Eine tolle Einsteigerpflanze in die Welt der Sukkulenten, blüht fast ganzjährig wunderschön dekorativ

Standort: hell und sonnig, gerne als Zimmerpflanze, im Sommer aber mit Regenschutz auch für draußen geeignet

Gießen: im Sommer ca. alle 1-2 Wochen, in der Winterruhe von November bis Februar absolut trocken lassen

Temperatur: Zimmertemperatur, Winterruhe bei unter 15 Grad, aber über 3 Grad

Düngen: monatlich zwischen März und September mit Kakteendünger

Korallenkaktus:

Beliebte hängende Zimmerpflanze aus dem Regenwald, mit einer für Kakteen untypischen Wuchsform, ab November erscheinen bei älteren Pflanzen kleine Blüten

Standort: hell und mäßig warm, keine direkte Mittagssonne, also helles Nord oder Ostfenster sind ideal

Gießen: braucht regelmäßig Wasser, am besten 1x pro Woche in Wasser tauchen, gerne auch mal besprühen

Temperatur: Geht gut bei Zimmertemperatur, kann aber auch kühl bis 12 Grad gut aushalten

Düngen: alle 14 Tage von März bis September mit Epiphyten-Dünger

Affenschwanzkaktus:

Ein robuster Kaktus mit hängenden Trieben mit einem einzigartigen Blütenbau: sie besitzt eine doppelte Blütenkrone.

Standort: hell, von Mai bis Oktober gerne im Freien an einem sonnigen und luftigen Platz, im Winter nicht unter 3, kann aber auch bei Zimmertemperatur überwintert werden

Gießen: bei viel Sonne 1x wöchentlich von März bis September, bei kühler Überwinterung von Oktober bis Ende Februar trocken, wenn er im Winter bei Zimmertemperatur steht, dann alle 4 Wochen wenig gießen

Temperatur: Mindestens 3 Grad, kein Problem, wenn bei höheren Temperaturen

Düngen: Von März bis September alle 4 Wochen mit Kakteendünger

Im Studio: Matthias Uhlig, Gärtnermeister