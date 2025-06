ARD-Mediathek: Die Vorteile eines ARD Kontos

per Mail teilen

Der Großteil der heutigen Fernseher sind sogenannte Smart TVs, das heißt sie sind internetfähig. Doch die tatsächliche Nutzung ist gering - im Gegensatz zur Smartphone- oder Tablet-Nutzung.

Dabei können Sie über Ihren Fernseher auf diverse Streaming-Angebote und Mediatheken zugreifen - kostenfrei sind die Mediatheken des öffentlich rechtlichen Fernsehens. In der ARD Mediathek finden Sie das Erste und alle dritten Programme der ARD, natürlich auch den SWR.

Anmelden bei der ARD Mediathek

Wenn Sie sich bei der ARD Mediathek anmelden, dann finden Sie zukünftig alle Ihre persönlichen Inhalte unter "Meins". Hier finden Sie Ihre Merkliste von Video oder Audio-Dateien.

Außerdem können Sie die Wiedergabe von bereits angefangenen Dateien dort fortsetzen, wo Sie sie zuletzt unterbrochen hatten. Unter Empfehlungen präsentieren wir Ihnen auf Sie persönlich zugeschnittene Vorschläge und Tipps.

Egal ob Sie sich Videos vormerken, Podcasts abonnieren oder Ihre aktuelle Wiedergabe pausieren – all das wird im ARD-Konto gespeichert und für weitere Geräte synchronisiert. Es ist also möglich, die Wiedergabe auf dem Smartphone, Tablet oder Fernseher fortsetzen, wenn Sie sich dort in Ihrem ARD-Konto angemeldet haben.

Jugendschutz-Sperre

Mit der Altersfreigabe in Ihrem ARD-Konto können Sie einen Jugendschutz-Code festlegen und die Alterssperre aufheben. Das ist ein Thema, das vor allem in der ARD Mediathek eine Rolle spielt. Zur Bestätigung Ihres Alters benötigen Sie Ihren gültigen Personalausweis, Reisepass oder Aufenthaltstitel.

Gemeinsames Konto ARD und ZDF

Ein gemeinsames Konto für ARD und ZDF: Sie können sich mit Ihren Anmeldedaten des ARD-Kontos auch in der Mediathek des ZDF unter "Mein ZDF" auf der Webseite anmelden. Ihre Anmeldung bei Mein ZDF ist ebenfalls mit der ARD Mediathek kompatibel.

Ihre persönlichen Daten wie die Merkliste, Empfehlungen und angesehene Beiträge werden nicht an die ZDF Mediathek übermittelt. Die Altersbestätigung kann nicht mit der Anmeldung des ZDF durchgeführt werden.

Experte im Studio: Andreas Reinhardt