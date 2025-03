Spiegel richtig reinigen

per Mail teilen

Ein Spiegel kann alles sein: Gebrauchsgegenstand, Schmuckstück und Einrichtungselement! Sie sind wahre Allroundtalente. Hier einige Tipps für die richtige Reinigung und Pflege!

Reinigen von Spiegeln - die wichtigsten Tipps

Die glatte Oberfläche eines Spiegels lässt sich leicht reinigen, selbst wenn gröbere Verschmutzungen wie angetrocknete Zahnpasta oder Insektenschmutz anhaften.

Vorsicht: Verwenden Sie keine Rasierklinge oder den Schaber vom Glaskeramik Kochfeld. Selbst microfeine Kratzer werden durch den Spiegel deutlich vergrößert. Das gilt auch für grobe Putzschwämme!

Verwenden Sie keine Rasierklinge oder den Schaber vom Glaskeramik Kochfeld. Selbst microfeine Kratzer werden durch den Spiegel deutlich vergrößert. Das gilt auch für grobe Putzschwämme! Verwenden Sie ein Microfaser Tuch, ein Fensterleder und ein fusselfreies Tuch zum nachreiben. Bei Bedarf einen weichen Schwamm.

Verwenden Sie kein Zeitungspapier. Es ist zu grob und enthält Druckerschwärze, die Spuren hinterlassen kann.

Es ist zu grob und enthält Druckerschwärze, die Spuren hinterlassen kann. Reinigen Sie immer ohne Reinigungsmittel.

Reinigungsmittel. Finger weg von Glasreiniger! Er ist aggressiv und kann die Silberbeschichtung angreifen. Er eignet sich nur für Fensterglas.

Reinigungslösung für Spiegel selber machen!

Eine Lösung aus zwei Teilen Wasser (bei hartem Wasser besser destilliertes Wasser nehmen) und ein Teil Spiritus ist lange haltbar und reinigt sehr gut. So werden auch Fingerspuren oder Reste von Haarspray entfernt.

Wichtig: Sprühen Sie die Lösung möglichst nicht auf den Spiegel, sondern auf das Reinigungstextil – ein Mikrofasertuch oder ein nicht fusselndes Leinentuch (es gibt auch spezielle Tücher für die Glasreinigung). So vermeiden Sie, dass Reinigungsmittel zwischen die Spiegelschichten gelangt. Direktes Aufsprühen birgt immer die Gefahr, dass zu viel Feuchtigkeit an den Rändern Kontakt mit der Silberbeschichtung bekommt und diese angreift. Es entsteht der sog. Spiegelfraß, der Spiegel erblindet. Deshalb: Kanten schnell reinigen und abtrocknen. Wenn ansprühen, dann in die Mitte und verteilen!

Was tun, wenn der Badezimmerspiegel beschlagen ist?

Der Wasserdampf, der beim heißen Duschen oder Baden entsteht, kondensiert in kleine Wassertröpfchen auf der kalten Oberfläche des Spiegels. Es entsteht Nebel, der Spiegel beschlägt. Einfaches wegwischen hinterlässt meistens Schlieren.

Es hilft der Föhn, auf mittlerer Stufe mit niedrigster Hitze eingestellt wird von unten nach oben frei geföhnt. Das funktioniert vergleichsweise schnell und hinterlässt keine Spuren.

Rasierschaum gegen Beschlagen – Ja oder Nein?

Wenn man die Spiegelfläche mit einen trockenen Stück Handseife oder etwas komfortabler mit Rasierschaum einreibt und anschließend die Schlieren auspoliert bleibt ein dünner Seifenfilm auf der Oberfläche zurück. Rasierschaum enthält zusätzlich Paraffinöl, Silikone und Vaseline. Diese Substanzen führen dazu, dass Wasserdampf in winzig kleine Wassertröpfchen kondensiert, der Spiegel nicht nebelhaft beschlägt. Man muss die Prozedur allerdings alle paar Wochen wiederholen. Die so aufgebrachten Substanzen lassen den Spiegel aber nicht mehr so strahlend wirken.

Im Studio: Bärbel Neher, Netzwerk Haushalt