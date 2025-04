Sommerblumenzwiebeln: Jetzt für den Sommer einpflanzen

Herrliche Dahlien, farbenfrohe Gladiolen und leuchtende Montbretien. Diese Knollengewächse sind nicht sicher winterhart und werden deswegen jetzt gesetzt. Hier unsere Tipps:

Sie bereiten ein bisschen Mühe, aber die wird reich belohnt! Die Sommerblumen, deren Knollen und Zwiebeln jetzt gesetzt werden, müssen im Herbst wieder ausgegraben werden. Man befreit sie von der Erde und lagert sie trocken, kühl, aber sicher vor Minustemperaturen.

Dahlien

Mit unzähligen Sorten und Farben wartet ein umwerfendes Angebot auf ein sonniges Plätzchen in Ihrem Garten. Aus den braunen fleischigen Rhizomen werden große Pflanzen, die viele Nährstoffe brauchen. Daher beim Setzen der Knollen Kompost und Hornspäne einarbeiten, immer gut gießen und alle paar Wochen nachdüngen. Die Knollen müssen 5 cm unter der Erde eingepflanzt werden. Danach vorsichtig andrücken und gut angießen. Am besten stecken Sie gleich einen Stab dazu, damit sie die Pflanze später sicher anbinden können. Bei vielen Sorten ist eine Stütze unbedingt erforderlich.

Gladiolen

Die hohen Gladiolen setzen interessante, vertikale Akzente im Beet und sind daher sehr beliebt. James Foggin, englischer Gärtner aus Freiburg, hat für Kaffee-oder-Tee die Kataloge gewälzt und mal etwas Besonderes ausgesucht!

Gladiolus papilio Ruby

Diese Gladiolensorte ist im Weinbauklima sogar winterhart. Die seltene Sorte gehört zu den Schmetterlingsgladiolen - so genannt, weil die Blütenblätter so zart sind wie Schmetterlingsflügel. Die rubinrote, leuchtende Farbe gab der Sorte ihren Namen. Da sie etwas zierlicher ist als normale Gladiolen, setzt man kleine Gruppen. Gerne mehrere im Garten verteilen, das schafft eine Einheit! Der Standort sollte sonnig sein und die Erde durchlässig.

Pflanztiefe: 10 cm, Höhe: 80 cm

Sterngladiole Gladiolus callianthus Murielae

Die Gladiole ist eine zierliche Sommerschönheit, die Sie am besten in Gruppen pflanzen, dann kommt ihr angenehmer Duft am besten zur Geltung. Die Knollen sind nicht winterhart, dafür können Sie sie aber auch in einem Kübel auf Balkon oder Terrasse kultivieren! An den Boden stellt die Sorte keine großen Ansprüche, solange er durchlässig ist und der Platz viel Sonne bietet.

Pflanztiefe 12 cm, Höhe: 50-90 cm

Purpur-Ingwerorchidee

Sie stammt aus dem Himalaja und ist eine echte Rarität. Sie mag es warm, aber keine volle Mittagssonne. Wählen Sie also einen besonderen Platz für diese kleine Sorte, die die Bienen sehr anzieht. Sie sollte gut drainiert in mineralischem Boden und im Beet-Vordergrund stehen. Mit einer kleinen Gruppe können Sie testen, ob Sie die richtigen Bedingungen bieten können.

Pflanztiefe: 15 cm, Höhe: 20-40 cm

Montbretien

Wie Gladiolen gehören Montbretien auch zu den Schwertliliengewächsen. Auf langen Stielen wippen die feurigen Blüten und leuchten sommerlich im Garten. Anders als Gladiolen sind Montbretien zumindest im Weinbauklima winterharten, wenn sie einen zusätzlichen Schutz aus Blättern und Reisig bekommen. Volle Sonne, durchlässiger Boden und im Frühjahr eine gute Portion Kompost mit Hornspänen – mehr ist im Prinzip nicht nötig für diese Sommerblume.