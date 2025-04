So hilft Sport beim Abnehmen

per Mail teilen

Beim Abnehmen spielt eine ausgewogene Ernährung eine bedeutsame Rolle. Aber auch jede Form von Bewegung kann helfen, die Gewichtsabnahme zu unterstützen und fit und in Form zu bleiben.

Jede Form von Bewegung kann helfen, die Fettverbrennung anzukurbeln. Somit können auch (lange) Spaziergänge effektiv sein. Wichtig dabei ist nur, dass eine gewisse Anstrengung gegeben ist. Dies lässt sich am einfachsten durch die Atmung kontrollieren. Man sollte sich gerade noch so in ganzen Sätzen unterhalten können. Denn dann kann man relativ sicher sein, dass der Puls im optimalen Bereich liegt.

Neben Ausdauer spielt auch Krafttraining eine entscheidende Rolle

Krafttraining an sich kann dabei helfen abzunehmen, da die Anstrengung Kalorien verbrennt. Dazu kommt, dass die gewonnene Muskulatur dafür sorgt, dass unser Grundumsatz sich erhöht und somit mehr Kalorien in Ruhe verbrannt werden. Das ist ähnlich wie bei einem Verbrennungsmotor. Je leistungsstärker der Motor, desto höher ist auch der Verbrauch.

Wie lässt sich die Fettverbrennung optimal ankurbeln?

Intervalltraining ist in den letzten Jahren zu einem richtigen Trend geworden. Dabei geht es um die Kombination von Kräftigung und Herzkreislauftraining mit kurzen Intervallen. Die Muskeln werden gekräftigt und dabei die Fettverbrennung angekurbelt. Der Vorteil beim Intervalltraining ist, dass wir mit einem relativ kurzen Zeitaufwand ein intensives und effektives Training abhalten können.

Beispiel für ein Intervalltraining mit 3 Einheiten:

1. Marschieren

2. Kniebeugen

3. Abstützen/Liegestützen

Dabei ist es wichtig, dass zwischen den einzelnen Einheiten Pausen stattfinden, damit die Muskulatur und das Herz-Kreislauf-System sich etwas erholen können. Für Anfänger*innen sind 30 Sekunden Belastung und 90 Sekunden Pause ideal. Die Pausenzeit und das Verhältnis können Sie je nach Niveau mit der Zeit anpassen.

Liegestütze sind für den Muskelaufbau besonders effektiv Colourbox

Was passiert bei der Fettverbrennung?

Durch eine negative Energiebilanz, also wenn wir weniger essen, als der Körper benötigt oder wir mehr verbrennen, als wir essen, kommt es zum Abbau von körpereigenem Fett.

Im Studio: Florian Michel, Physiotherapeut