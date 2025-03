Viele Menschen verlieben sich im Frühling und Sommer. Gefühle spielen bei den aktuellen Serienempfehlungen von Filmexperte Karsten Umlauf eine große Rolle.

1. Serie: "Ghosts"/ARD/WDR Sechsteilige Miniserie (je ca. 25 Minuten)

Die glücklich Verliebten Emma und Felix erben ein altes Anwesen und mit ihm eine Horde exzentrischer Geister, die ihr Leben auf den Kopf stellen. Doch zuerst ahnen die beiden nichts. Erst als Emma nach einem Unfall die Geister sehen und mit ihnen sprechen kann, wird aus der Zwangsgemeinschaft eine ungewöhnliche Freundschaft.

Ab sofort in der ARD Mediathek zu finden: www.ardmediathek.de

2. Serie: "Marzahn Mon Amour"/ARD/Degeto Sechsteilige Miniserie (je ca. 25 Minuten)

Kathi fängt neu an. Ihre Tochter Lilly ist fast aus dem Haus und ihr Mann ausgezogen. Als Fußpflegerin in einem kleinen Salon begegnet sie jeden Tag den Bewohnern Marzahns, "Die manchmal tagelang mit niemandem reden, die uns, wenn sie ins Studio kommen, ihre hungrigen Herzen ausschütten. Jede Berührung dankbar aufsaugen und glücklich sind an diesem Ort, an dem sie nicht wie die Vollidioten der Nation behandelt werden". Mit jeder neuen Begegnung findet sich Kathi ein bisschen mehr und erkennt, dass es an einem selber liegt, ob man das Leben feiert oder nicht. Mit jeder Begegnung wird Kathi sich sicherer, dass dieser Salon sie gerettet hat.

Ab sofort in der ARD Mediathek zu finden: www.ardmediathek.de

3. Serie: "Der Leopard"/Netflix Sechsteilige Miniserie (je 60 Minuten)

Im Mittelpunkt der Geschichte von “Der Leopard” steht Don Fabrizio Corbera, der Fürst von Salina, der ein Leben voller Schönheit und Privilegien genießt. Doch mit der nahenden Wiedervereinigung Italiens steht nicht nur die alte aristokratische Ordnung, sondern auch die Zukunft seiner Familie auf dem Spiel.

Abrufbar beim kostenpflichtigen Streamingdienst Netflix

Im Studio: Karsten Umlauf, SWR Filmkritiker