5 Schmink-Tipps, die müde Augen munter aussehen lassen

Ein bisschen Farbe – nicht nur an den Wangen – kann müde Augen munter machen. Wir haben 5 Schmink-Tipps vom Profi.

Die richtige Base ist wichtig

Zuerst sollte man eine „Base“ auftragen, damit der Lidschatten sich besser verteilt und länger hält.

Tipp 1: Für reifere Haut empfiehlt sich eine Base – also ein Untergrund unter dem Lidschatten – mit Anti-Aging-Effekt, welcher die Haut glättet.

Der richtige Pinsel für den Lidschatten

Den Lidschatten trägt am besten mit einem flachen Pinsel auf: Und zwar auf das komplette bewegliche Lid auf und verblendet die Farbe mit einem Blender Pinsel.

Tipp 2: Immer mit dem hellsten Ton beginnen und den auf das komplette Lid verteilen. Der dunklere Lidschatten kommt nach außen. Dieser wird dann von außen nach innen verblendet, um perfekte Übergänge zu schaffen.

Die richtige Lidschattenfarbe finden

Die richtige Lidschattenfarbe zu finden, ist gar nicht so einfach, denn nicht jeder Frau stehen z.B. Grautöne als Lidschatten. Bei braunen Augen harmonieren grüne Töne sehr gut. Die Trendfarben sind ohnehin dieses Jahr Grün- und Rosétöne. Gerne auch beide Töne als Kombi auftragen.

Tipp 3: Brauntöne stehen jeder Frau. Zu graue oder dunklere Farben sind für reifere Frau nicht empfehlenswert, da sie das Auge kleiner und den Ausdruck strenger machen.

Tschüss dunkler Kajal und Eyeliner

Viele schwören auf Kajal oder Eyeliner. Allerdings „schluckt“ ein Eyeliner viel vom Lid und macht somit das Auge optisch kleiner. Wer dennoch einen Lidstrich tragen möchte, sollte den Eyeliner verblenden. Also auftragen und verstreichen.

Highlighter setzt frische Akzente

Ist der Lidschatten drauf, ist es an der Zeit, sogenannte Highlights zu setzen. Dazu gibt es Highlighter: Das kann ein Concealer sein oder heller Lidschatten. Den trägt man unterhalb der Augenbrauen und im inneren Augenwinkel auf. Ein Highlighter öffnet optisch das Auge.

Wer schon einen Concealer in der Tasche hat, nimmt einfach den als Highlighter - jedenfalls wenn es einer ist, der ohnehin schon zum Hautton passt.

Tipp 4: Es gibt verschiedene Farben an Highlighter. Bei heller Haut passt am besten ein silbriger Ton. Auf gebräunter Haut am besten eine Champagner Ton, aber auch Rosétöne setzen tolle Akzente.

Heller Kajal an die richtigen Stellen!

Ein heller Kajal richtig eingesetzt öffnet das Auge nochmals. Beim Farbton eher zu beige als weiß greifen, das wirkt weniger hart und künstlich. Der helle Kajal sollte auf das innere Lid aufgetragen werden. Also nicht mittig, nicht nach außen, sondern innen Richtung Nase.

Tipp 5: Ein heller Kajal öffnet das Auge nochmals und nimmt das Rot im Augenwinkel weg. Somit wirkt das Auge wacher, größer und natürlicher.

Das richtige Werkzeug für den Lidschatten

Wer einen Lidschatten kauft, findet in der Packung oftmals so ein kleines Plastikteil mit einem Schaumstoffschwämmchen. Die sind oftmals zu klein und liegen nicht wirklich gut in der Hand.

Besser ist es, in zwei Pinsel zu investieren: Einen mit abgeflachter Kante und einen etwas buschigeren zum Verblenden. Diese Pinsel kosten zwar so zwischen 10-20 Euro, aber sie halten bei guter Pflege ein Leben lang. Den Pinsel einfach nur mit Kernseife auswaschen. So wird er in Sekunden sauber. Danach gut trocknen lassen.

Expertin: Seda Yüksel, Make-up Artistin