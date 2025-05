Robuste Rosen für Anfänger

Robuste Rosen sind Pflanzen mit dem ADR-Siegel. Sie werden von der ADR-Fachjury ausgewählt und über einen langen Zeitraum strengen Kriterien unterworfen wie, z.B. Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten, Sonne- und Regenverträglichkeit, Winterhärte, Standorttoleranz, u.a.

Was ist das ADR-Siegel?

ADR ist die Abkürzung für Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung . Es ist ein Arbeitskreis aus Vertretern des Bundes deutscher Baumschulen e.V., des Bundessortenamtes, von Rosenzüchtern und unabhängigen Experten. In der ADR-Prüfung werden die Rosen in 11 verschiedenen Prüfgärten geprüft, sie durchlaufen quasi die härteste Rosenprüfung der Welt. Haben sie diese bestanden, bekommen sie für 15 Jahre das ADR-Gütesiegel.

Aussehen: Strauchrose, mit leuchtend rosa, halbgefüllten und leicht duftenden Blüten

Blüht von: Juni bis Oktober

Standort: sonnig

Witterung: winterhart

Wuchshöhe: wird ca. 90 cm hoch und 90 cm breit

Besonderheit: bildet Hagebutten aus, die gerne von Gartenvögeln gefressen werden

Aussehen: Strauchrose mit gestreiften, sehr insektenfreundlichen und zartduftenden Blüten

Blüht von: Juni bis November

Standort: sonnig bis halbschattig

Witterung: Regenfest, hitzeverträglich und winterhart

Besonderheit: winterharte und frostharte Beetrose

Blüten: erst zart apricot, dann strahlend weiß, halbgefüllte Blüten, bienenfreundliche

Blüht von: Juni bis Oktober

Standort: sonnig bis halbschattig

Besonderheit: Gedeiht auch gut im Topf

Beetrose 'See you ® in pink'