Kofferpacken: So geht's platzsparend und knitterfrei

Die Sommerferien sind in Deutschland in vollem Gange und vor jeder Reise heißt es: Koffer packen. Kann nervig sein, muss es aber nicht. Mit unseren Tipps passt auch in den kleinsten Koffer Einiges rein.

Clever packen - So geht''s Wäscheklammern eignen sich perfekt als Zahnbürstenständer

Nie wieder Ohrringe verlieren, indem man sie in einen alten Knopf steckt

Kleine Portionen Cremes und Make-up für die Reise einfach in eine alte Kontaktlinsendose tun

Schweres nach unten, Leichtes obenauf packen

Kleidungsstücke rollen statt falten, dann hat man mehr Platz

Lücken im Koffer mit zusammengerollten Socken oder Slips ausstopfen

E-Book statt Schmöker spart Gewicht

Kofferwaage mitnehmen bei Flugreisen, das verhindert unangenehme Überraschungen beim Check-In

Sperrige Schuhe im Beutel ins Handgepäck(Rucksack) packen

Scheren, Nagelfeilen, Messer bei Flugreisen immer in den Koffer

Leere Flasche zum Flughafen mitnehmen - Kann man nach der Kontrolle wieder auspacken und auffüllen Einfach Tricks für unterwegs Im Studio: Leonie Maderstein, SWR Service Redaktion