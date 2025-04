Partnersuche: So finden Sie den richtigen Partner

Wer lieber zu zweit statt allein durchs Leben gehen will, begibt sich auf Partnersuche. Hier einige Tipps, wie Sie den richtigen oder die richtige Partner*in finden können.

Bevor Sie sich auf Partnersuche begeben, sollten Sie sich über Folgendes klar werden: Was will ich, was will ich nicht. Dazu: was hat mir an meinen bisherigen Beziehungen gut gefallen, was nicht? Wenn ich weiß, was ich will, kann ich auch gezielter suchen. Wer selbst sportlich ist, sucht sicherlich auch ein Gegenüber, was sportlich ist.

Partnersuche nach Scheidung oder Tod

Wer gerade eine Trennung hinter sich hat, sollte erst einmal in sich hineinhorchen, ob er überhaupt schon bereit für eine neue Liebe ist. Ob er Sehnsucht nach Nähe und Partnerschaft sucht oder gerade lieber das Bedürfnis hat, allein zu sein? Sind Sie über die Ex-Beziehung hinweg?

Kleiner Selbst-Test: Können Sie über ihren Ex Partner sprechen ohne starke Emotionen wie Trauer, Wut oder Reue zu empfinden?

Warum Sie nicht den Richtigen finden

Warum Sie bisher vielleicht nicht den Richtigen gefunden haben, kann viele Gründe haben. Innere Blockaden z.B. Angst vor Freiheitsverlust oder Einengung. Vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Expartner, ein mangelndes Selbstwertgefühl. Aber auch Dinge, die in der Kindheit schlecht liefen. Gibt es ein Muster – etwas, das sich immer wiederholt? Verlieben Sie sich in unpassende Partner/ vergebene/ Partner die weit weg wohnen oder die keine verbindliche Beziehung eingehen möchten?

Wo Sie einen neuen Partner finden können

Gehen Sie mit offenen Augen durch die Welt. Üben Sie das einmal ganz bewusst. Beim nächsten Mal, wenn Sie z.B. zur Arbeit gehen oder beim Einkaufen: Einfach mal offen und bewusst wahrnehmen, wer da ist und auch das Anlächeln üben.

Tipp: Lächeln Sie schon vorher, nach dem Motto: "Heute ist so ein schöner Tag". Lächeln Sie andere Menschen aus dieser Haltung heraus an.

Wie man jemand anspricht

Der erste Schritt ist: Mut! Stellen Sie sich die Frage: "Was würde denn im schlimmsten Fall passieren, wenn ich jemanden anspreche?" Und: "Was könnte denn bestenfalls passieren?" Der zweite Schritt: Suchen Sie etwas, was Ihnen an der Person positiv auffällt und machen Sie ein Kompliment. Haben Sie sich getraut: Sind Sie stolz auf den eigenen Schritte, dass Sie sich getraut haben, jemanden anzusprechen. Legen Sie den Fokus nicht auf das Ergebnis z.B. dass Sie eine Handynummer bekommen.

Nummern getauscht, aber keine Reaktion

Angenommen es hat geklappt und man hat vielleicht sogar Nummern getauscht: Sie schreiben dem anderen, aber es kommt nichts oder erst nach Tagen eine Nachricht zurück. Nicht persönlich nehmen: Der andere kennt Sie ja schließlich nicht persönlich. Das spricht zwar eher für ein negatives Zeichen, es kann aber auch sein, dass der andere aus Unsicherheit sich nicht gleich melden wollte, z.B. um nicht bedürftig zu wirken. Daher wichtiger: Bleibt das so oder ist der Kontakt im weiteren Verlauf zuverlässiger?

Erstes Date: Cafè statt Restaurant

Steht ein erstes Date an, dann immer einen neutralen, öffentlichen Ort wählen. Auf gar keinen Fall zu Hause! Besser: Café oder Bar, ein Spaziergang oder zu einer gemeinsamen Aktivität. Wer schon weiß, dass man gemeinsame Hobbys wie z.B. klettern oder bowlen, kann sich dazu treffen. Wer gern auf Flohmärkte oder in ein Museum geht, wählt das für ein erstes Date.

Liebt mich, liebt mich nicht…

Wer kein Gänseblümchen dazu bemühen will, ob der andere einen liebt oder nicht, sollte sich diese Testfragen stellen: Wie regelmäßig meldet sich die andere Person? Stellt sie Fragen und will viel wissen, teilt sich aber gleichzeitig auch mit? Wie bemüht ist sie um ein weiteres Treffen? Möchte die andere Person, dass ich mich wohlfühle, geht sie auf mich und meine Bedürfnisse ein? Hat sie sich z.B. gemerkt, dass ich Eis mag und schlägt ein Eisessen vor. Dann Glückwunsch, es könnte der/die Richtige sein!

Im Studio: Sonja Grill, Singlecoach