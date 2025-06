Mode-Klassiker Blazer - neu gestylt!

Folgende Themen haben wir für Sie:

5 Minuten Fitness: Pilates im Sitzen und für unterwegs mit Natalia Cichos-Terrero, Pilates-Trainerin

Green DIY: Moos-Bild in 2 Varianten mit Heike Boomgaarden, Gartenbauingenieurin

Wochenend-Wetter mit Markus Bundt, SWR Wetterreporter

Wärmepumpe - was bringt's und wieviel kann ich einsparen? mit Laura Vorbeck, Energieexpertin Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Umweltfreundliche Heizsysteme - darauf kommt es an! mit Laura Vorbeck, Energieexpertin Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Genießen: Ofenkäse selber machen mit Wolfgang Fusenig, Käsesommelier

Unser Südwesten: Neue Häuser - schön, klimafreundlich und nachhaltig