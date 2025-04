Rollator und Elektromobile: Mit Mobilitätshilfen beweglich im Alter bleiben

per Mail teilen

Die Gelenke tun weh? Das Gleichgewicht macht Probleme? Sie fühlen sich beim Laufen unsicher? Mobilitätshilfen können dazu beitragen, wieder normal am Leben teilzunehmen.

Rollatoren

Bei leichten Beeinträchtigungen der Mobilität kann die Anwendung eines Rollators bereits große Unterschiede machen. Je nach Anwendung gibt es verschiedene Modelle.

Welches Ausführung ist die richtige?

Rollatoren gibt es neben der Standardausführung auch aus Leichtbetall oder Carbon. Das macht die Handhabung und den Transport einfacher. Wer mit dem Rollator nicht nur in der Wohnung oder zum Einkaufen möchte, für den kommen Modelle mit geländegängigen Reifen in Frage. Damit ist auch ein Ausflug ins Grüne möglich. Wichtig ist, dass der Rollator auch eine Sitzmöglichkeit bietet, damit man sich in Gehpausen entspannt ausruhen kann.

Was ist zu beachten?

Ganz wichtig ist, dass der Rollator in der Höhe richtig eingestellt ist. Das gilt sowohl für die Griffe als auch für die Sitzfläche. Dazu sollte man sich fachlich beraten lassen. Hilfestellung bieten auch Rollatoren-Kurse, die beispielsweise von der Verkehrswacht angeboten werden. Dabei lernt man den richtigen Umgang in Alltagssituationen, beispielsweise das Einsteigen in öffentliche Verkehrsmittel oder den Umgang mit Hinternissen auf dem Gehweg.

Wann zahlt die Krankenkasse den Rollator?

Hat der Arzt ein Rezept über die medizinische Notwendigkeit ausgestellt, übernimmt die Krankenkasse die Kosten für die Standardausführung eines Rollators. Extras, die den Komfort erhöhen, wie eine Ausführung aus Leichtmetall oder Carbon, muss man selbst bezahlen.

Elektromobile (Scooter)

Bei stärkerer Beeinträchtigung des Gehvermögens können Elektromobile helfen. Mit diesen lassen sich viele Geschäfte des täglichen Lebens wieder selbst erledigen.

Welches Modell ist das richtige?

Elektromobile gibt es mit drei Rädern oder vier Rädern. Experten raten zur Anschaffung von Vierrad-Modellen, da sie eine höhere Stabilität bieten. Außerdem spielt die Höchstgeschwindigkeit eine wichtige Rolle. Einfache Modelle erreichen bis 6 km/h, während es auch Modelle mit 15 km/h Höchstgeschwindigkeit gibt.

Brauche ich einen Führerschein oder eine Haftpflichtversicherung?

Einen Führerschein braucht man für Elektromobile nicht. Sie sind wie Krankenrollstühle als Hilfsmittel eingestuft. Eine Haftpflichtversicherung ist vorgeschrieben, wenn das Elektromobil eine Höchstgeschwindigkeit von über 6 km/h erreichen kann. Was kostet ein Elektromobil? Die Kosten liegen je nach Ausführung zwischen ca. 3.000 Euro und ca. 10.000 Euro. Dabei spielt neben der Verarbeitung auch die Höchstgeschwindigkeit sowie die Akkulaufzeit und Reichweite eine Rolle. Man sollte sich also gut überlegen, für welchen Zweck man das ELektromobil verwenden möchte. Für die Wohnung oder die kurze Fahrt zum Bäcker reicht ein einfaches Modell, für längere Ausflüge sollte man ein teureres Modell mit größerer Reichweite in Erwägung ziehen.

Wann übernimmt die Krankenkasse die Kosten für ein Elektromobil?

Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für ein Elektromobil, wenn der Arzt mit einem Rezept die medizinische Notwendigkeit festgestellt hat. Dabei werden grundsätzlich nur Kosten für Modelle mit bis zu 6 km/h Höchstgeschwindigkeit übernommen, denn nur diese werden als Hilfsmittel eingestuft. Manche Krankenkassen übernehmen nach ärztlicher Verordnung sogar die Stromkosten, entweder pauschal oder nach Einzelnachweis.

Was ist noch zu beachten?

Wichtig ist, dass das Elektromobil eine Hilfsmittelnummer hat. Das ist Voraussetzung für die Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Im Fachgeschäft also am besten gleich darauf hinweisen, dass man eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse in Erwägung zieht, damit man nur entsprechende Modelle vorgeführt bekommt.

Im Studio: Dubravko Kolinger, Reha-Fachberater