Haustierbesitzer müssen einiges beachten, wenn Sie ihr Tier mit in den Urlaub nehmen wollen. Aber wie reisen die Tiere artgerecht und was ist vor der Abfahrt zu tun?

Was gibt es zu beachten, bevor man mit dem Hund oder Katze in den Urlaub fährt?

1. Reiseapotheke

Wie bei uns Menschen ist es sinnvoll, auch für unsere Haustiere für alle Fälle etwas dabei zu haben, zum Beispiel ein Mittel gegen Durchfall, Fieberthermometer, Zeckenzange, Tabletten gegen Reiseübelkeit, Wundreinigungslösung, Verbandsmaterial und evtl. Schmerzmittel in Absprache mit Tierarzt.

2. Reisedokumente, Mikrochip und Registrierung

Der EU- Heimtierausweis ist für den Grenzübertritt unbedingt notwendig, auch der Impfpass muss mitgeführt werden.

Vor der Reise müssen wichtige Impfungen wie Tollwut- und in manchen Gegenden auch Leishmaniose gemacht werden.

gegen Tollwut mindestens 21 Tage vor dem Grenzübergang

mindestens 21 Tage vor dem Grenzübergang gegen Leishmaniose schon 3 Monate vorher beginnen

schon 3 Monate vorher beginnen einen Mikrochip einsetzen lassen und registrieren (z.B. bei Tasso). Dieser Transponder kann bei Hunden und Katzen eingesetzt werden. Er dient dazu, die Tiere zu identifizieren und ihren Besitzern zuordnen zu können. Dies wird durch eine 15-stellige Identifikationsnummer ermöglicht, die ebenfalls im blauen EU-Heimtierausweis steht.

3. Maulkorb für Hunde mitnehmen

Die braucht man zum Beispiel auf Fähren.

4. Richtige Prophylaxe

In vielen Urlaubsländern besteht die Gefahr, dass sich das Tier bestimmte Reisekrankheiten holt. In einigen Mittelmeergebieten gibt es z.B. bestimmte Parasiten wie Herzwürmer etc. Dafür kann man sich vorbeugend Medikamente verschreiben lassen. Auch eine Prophylaxe gegen Mücken und Zecken ist sinnvoll.

Während der Reise - Transportmöglichkeiten für die Vierbeiner

Für Hunde

(Fahrrad-)Boxen gibt es für Autos und sie sind die sicherste Variante. Auch ein Gepäcknetz im Kofferraum ist möglich.

Der Hund ist angeschnallt auf dem Rücksitz.

Bei Katzen

Für Katzen gibt es die übliche Tierarzt-Transportbox. Mit ihnen kann man auf dem Rasthof nicht Gassi gehen, also Wasser, tragbares Katzenklo, Trockenfutter und saugfeste Unterlage mitnehmen.

Flugreisen vermeiden

Flugreisen bedeuten viel Stress für das Tier, daher sollte man versuchen, sie zu vermeiden. Falls unbedingt notwendig, sind (je nach Airline) meist Tiere bis 6 kg in der Kabine mitführbar. Tiere, die schwerer als 6 kg sind, müssen im Frachtraum transportiert werden.

Wichtig: Das Tier darf nicht sediert mitgeführt werden, denn Medikamente wirken im Luftraum anders als am Boden.

Futter und Wasser für unterwegs

Kurz vor der Reise sollte man wegen eventueller Reiseübelkeit besser nichts füttern. Während der Reise bietet sich vor allem Trockenfutter an. Zum Trinken gibt es praktische Wasserflaschen für unterwegs, die Flasche und Napf in einem sind.

Im Urlaub

Im besten Falle eigenes Futter mitnehmen, denn eine Futtermittelumstellung kann auch zu Problemen führen, Außerdem sollte man gerade in warmen Ländern besonders bei Rohfleisch vorsichtig sein

Expertin im Studio: Dr. Heike Karpenstein, Tierärztin