Krimis gehören zu den beliebten Büchern. Hier ein Auswahl von spannende, aber auch humorvolle Büchern!

Leichte Krimis zum Schmunzeln und Schaudern

Buchtipp 1

DuMont Verlag Crime im Heim. Ein Fall für die grauen Stars von Ida Tannert Genre: Krimi Bewertung: 5 von 5 Verlag: DuMont Verlag ISBN: 3832167226

Preis: 17 Euro

Darum geht's:

Das Haus »Silberblick«, ein progressives Seniorenstift, braucht mehr Kultur! So sieht das zumindest der ehemalige Feuilletonchef und Heimbewohner Friedhelm Klemp und fasst die Inszenierung von »Hamlet« ins Auge. Unterstützt wird er von seiner vergeblich Angebeteten, Katia Horenfeld, dank derer sich eine bunte Truppe unterschiedlichster Charaktere zusammenrauft. Doch schon das erste Probentreffen wird von einer grausigen Tat begleitet: Ophelia, der Mops einer Darstellerin, wird tot aufgefunden. Das Ergebnis der Obduktion des Hundes, ausgeführt von einem pensionierten Zahnarzt mithilfe eines gräflichen Nageletuis, überrascht und entsetzt alle: Das Tier wurde erschossen. Und der Mops bleibt nicht nicht letzte Leiche.

Buchtipp 2

Blanvalet Verlag Die Spionin. Der Martini-Club von Tess Gerritsen Genre: Krimi Verlag: Blanvalet Verlag ISBN: 3734114039

Preis: 13 Euro

So geht's:

Über Maggie Bird kann man einiges erzählen: Sie züchtet Hühner, ist eine zuvorkommende Nachbarin und lebt ein ruhiges Leben im idyllischen Purity in Maine. Die scheinbar durchschnittliche Sechzigjährige besucht regelmäßig einen Buchclub, wo sie mit ihren ebenfalls pensionierten Freunden Martinis trinkt – gerührt, nicht geschüttelt. Sie kann hervorragend mit einem Gewehr umgehen. Und sie spricht nie über ihre Vergangenheit. Als eines Tages eine tote Frau in ihrer Auffahrt liegt, ist Maggie sofort klar: Dies ist eine Nachricht aus der »guten alten Zeit«. Vor sechzehn Jahren arbeitete sie für die CIA, und nun scheint die Vergangenheit sie eingeholt zu haben. Zusammen mit ihren Freunden aus dem Buchclub – alles ehemalige Spione wie sie – nimmt Maggie die Ermittlungen auf, denn sie alle wissen: Für die lokale Polizei ist dieser Fall eine Nummer zu groß …

Buchtipp 3

Piper Verlag Baumsterben von Christoph Stoll Genre: Krimi Verlag: Piper Verlag ISBN: 3492320724

Preis: 14 Euro

Darum geht's:

In „Baumsterben“ wird Christoph Stolls Held Justus Hauer erneut zum unfreiwilligen Ermittler. Dabei ist der sympathische Kunstlehrer scheinbar so gar nicht dafür geeignet: Strategie ist nicht seine Stärke, systematisches Denken ebenso wenig, etwas ungeschickt ist er auch. Doch dafür kennt er den Wald und hat ein geschultes Auge für Details …

Zum Gruseln: Packende Krimis und Thriller

Buchtipp 1

Heyne Verlag Die Hildur-Reihe "Die Spur im Fjörd" von Satu Rämö Genre: Krimi Verlag: Heyne Verlag ISBN: 345342817X

Preis: 16 Euro

Einst verschwanden ihre Schwestern spurlos. Jetzt leitet Hildur Rúnarsdóttir die Einheit für vermisste Kinder in den Westfjorden, und ihr altes Trauma holt sie wieder ein. Vier Bücher: "Die Spur im Fjörd", "Das Grab im Eis", "Der Schatten des Nordlichts" und "Die Toten am Meer" erscheint im August diesen Jahres. Sie kosten jeweils 16 Euro.

Buchtipp 2

Kiepenheuer und Witsch Verlag Verschwiegen von Eva Björg Ægisdóttir Genre: Krimi Verlag: Kiepenheuer & Witsch Verlag ISBN: 3462002589

Preis: 13 Euro

Darum geht's

Als in der Nähe des Leuchtturms der isländischen Stadt Akranes die Leiche einer zunächst unbekannten jungen Frau gefunden wird, stellt sich schnell heraus, dass sie keine Fremde in dem kleinen Ort ist. Polizistin Elma, die selbst in Akranes aufgewachsen und nach dem Ende ihrer Beziehung aus Reykjavík in den Ort ihrer Kindheit zurückgekehrt ist, übernimmt die Ermittlungen zusammen mit ihren Kollegen Sævar und Hörður. 13 Euro. Zu der Reihe gehören noch die Bücher: "Verlogen" und "Verborgen".

Buchtipp 3

Ullstein Verlag "Sommersonnenwende" und "Wintersonnewende Pascal Engman und Johannes Selåker Genre: Krimi Verlag: Ullstein Verlag ISBN: 3864932394

Preis: 17,99 Euro

Darum geht's:

6. Juni 1994: Eine Hitzewelle hat Schweden fest in ihrem Griff. Kriminalkommissar Tomas Wolf von der Stockholmer Mordkommission ist auf dem Weg zu seinem Bruder, als er zufällig an einem Tatort vorbeikommt. In unmittelbarer Nähe zu einer Flüchtlingsunterkunft wird eine Frauenleiche gefunden. Das Opfer wurde vergewaltigt und anschließend erdrosselt. Wolf kann den Anblick der Toten kaum ertragen, zu sehr erinnert sie ihn an die dunkle Zeit in seiner Vergangenheit, die er am liebsten vergessen würde. Der Kommissar ist erst vor Kurzem als UN-Soldat aus dem Bosnienkrieg zurückgekehrt. Die Bilder seines Auslandsaufenthalts haben ihn schwer traumatisiert. Eigentlich hatte er gehofft, zurück in seiner Heimat und bei seiner Familie wieder etwas Abstand zu gewinnen und zur Ruhe zu kommen. Was Wolf noch nicht weiß: Die getötete junge Frau ist erst der Beginn einer Mordserie, die ganz Schweden erschüttern wird.

