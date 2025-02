Krank an den Feiertagen – was tun?

per Mail teilen

Wer an den Feiertagen krank wird und einen Arzt braucht, hat verschiedene Möglichkeiten. Wir zeigen Ihnen, an wen Sie sich wenden können.

Brauche ich wirklich sofort einen Arzt?

Die Frage muss erlaubt sein, denn die Notaufnahmen und Bereitschaftspraxen sind überlaufen – zum Teil auch mit Menschen, die seit Wochen ein Symptom haben oder mit Menschen, die am Feiertag einfach mehr Zeit haben, zum Arzt zu gehen.

In die Bereitschaftspraxis sollten Sie deshalb nur dann gehen, wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Sie nicht bis zur nächsten regulären Sprechstunde Ihres Arztes warten können.

Wenn ich noch heute einen Arzt brauche: 116 117 wählen

Wer tatsächlich am Feiertag einen Arzt braucht, kann in eine Bereitschaftspraxis gehen. Unter der kostenlosen Telefonnummer 116 117 können Sie erfragen, wo sich eine solche Praxis in Ihrer Nähe befindet.

Wenn Sie unsicher sind, ob Sie zum Arzt gehen sollten oder bis zur nächsten regulären Sprechstunde Ihres Arztes warten können, können Sie unter dieser Nummer durchaus auch eine Einschätzung bekommen. Der Anruf bei der 116 117 ist für alle Krankenversicherten kostenfrei, genauso wie der Besuch in der Bereitschaftspraxis.

Wer einen Arzt sucht, sollte die 116 117 anrufen. Colourbox

Im Notfall: 112 anrufen

Nach einem schweren Unfall, einer Vergiftung oder Verbrennung, bei einer akuten psychischen Krise oder bei Anzeichen von Herzinfarkt, Schlaganfall oder Atemnot ist es wichtig, keine wertvolle Zeit zu verlieren. Hier ist der Anruf bei der Notrufnummer 112 unabdingbar.

In der Leitstelle sitzen Disponenten, die Sie als Anrufer bis zum Eintreffen des Notarztes oder Krankenwagens unterstützen. Wir haben für Sie zusammengefasst, woran Sie einen medizinischen Notfall erkennen und welche Informationen die Leitstelle bei einem Notruf von Ihnen braucht.

Psychische Krise: Notrufnummer 112 oder Telefonseelsorge unter 0800 – 111 0 111

Sollten Sie oder ein Mensch in Ihrer Umgebung eine akute psychische Krise haben, ist ebenfalls die Notrufnummer 112 zu wählen, vor allem wenn Selbstmordgedanken entstehen. Der Notarzt kann ein Medikament verabreichen, das beruhigend wirkt, so dass die unmittelbare Gefahr gebannt ist.

Auch die Psychiatrischen Abteilungen in Kliniken sind Anlaufstellen bei psychischen Notsituationen. Sollte es sich nicht um einen Notfall handeln, aber dennoch Gesprächsbedarf bestehen, ist die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 0800 – 111 0 111 zu jeder Tages- und Nachtzeit bundesweit erreichbar.

Welche Apotheke hat Notdienst?

Es gibt verschiedene Wege herauszufinden, welche Apotheke in Ihrer Nähe Notdienst hat:

Internet: Auf der Seite des Deutschen Apothekerverlages oder der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände finden Sie die Information, welche Apotheke in Ihrer Nähe gerade Notdienst hat, indem Sie Ihre Postleitzahl eingeben.

Auf der Seite des oder der Bundesvereinigung finden Sie die Information, welche Apotheke in Ihrer Nähe gerade Notdienst hat, indem Sie Ihre Postleitzahl eingeben. im Wochenblatt der lokalen Tageszeitung

der lokalen Tageszeitung in verschiedenen APPs, die sie in Ihrem App-Store finden

Experte im Studio: Dr. Ingo Wiedenlübbert, Allgemeinmediziner