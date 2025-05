Kohlrabi - ein Klassiker der deutschen Küche. Gerade erlebt er eine Renaissance in den sozialen Netzwerken. Da werden fleißig Kohlrabis gefüllt, zu Fächern geschnippelt und Steaks daraus gebrutzelt. Gut so! Hier kommen 3 Gründe, warum das Gemüse genau jetzt so oft wie möglich auf den Teller muss.

1. Regional und klimafreundlich: Während der Saison (Mai bis Oktober) wird Kohlrabi in vielen Regionen Deutschlands angebaut – natürlich auch im Südwesten. Kurze Transportwege sorgen nicht nur für Frische, sondern auch für eine bessere CO₂-Bilanz. Und leckerer ist das Gemüse auch, wenn es direkt vom Feld kommt. 2. Gesund und kalorienarm: Das Knollengemüse ist reich an Ballaststoffen, Kalium (wichtig für die Blutdruckregulierung), Vitamin C (wichtig fürs Immunsystem), und Antioxidantien, die unsere Zellen schützen – und dabei ist er auch noch kalorienarm. Kohlrabi ist also perfekt für eine leichte, ausgewogene Ernährung geeignet. 3. Vielseitig einsetzbar und günstig: Ob roh im Salat, gedünstet als Beilage oder gefüllt aus dem Ofen – Kohlrabi lässt sich kreativ zubereiten und ist während der Saison günstig zu bekommen. Rezept Marinierte Kohlrabi-Spieße Diese marinierten Kohlrabi-Spieße passen wunderbar zu gebratenem Halloumi, Kartoffeln, Hummus, Minz-Joghurt und Fladenbrot. So gut und frisch! 16:05 Uhr Kaffee oder Tee SWR Übrigens ist auch das Grün essbar: Die kleinen Blätter, die nah an der Knolle sitzen, sind zart und schmecken frisch. Und sie sind ebenfalls vollgepackt mit gesunden Inhaltsstoffen. Also einfach mitkochen, kleingeschnitten in den Salat geben oder Pesto darauf machen!