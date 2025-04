Kinderbücher als Weihnachtsgeschenk

Ein Stofftier ist ein besonderes Geschenk für die Seele, genauso wie ein Buch, das uns in eine andere, erstaunliche Welt führen kann. Buchhändlerin Andrea Biedermann gibt tolle Geschenk-Tipps.

Für Kinder ab 4 Jahren

Die kleine Rittereule - Ein bezauberndes Bilderbuch für Ritterfans über Mut und Selbstvertrauen von Christopher Denise Genre: Kinderbuch Verlag: Fischer Verlag ISBN: 978-3737359870

Preis: 16 Euro

Darum geht's:

Unser kleiner Held Eule hat, seit er auf der Welt ist nur einen Wunsch: Er möchte Ritter werden. Als eines Tages viele Ritter aus der Burg verschwinden und Nachwuchs gesucht wird, ergreift er die Chance und bewirbt sich für die Ritterausbildung. Er wird ein hervorragender Schüler, hat nur unbedeutende Probleme, z.B. schläft er bei Tag ein... Als er seinen Abschluss hat wird er schließlich zur Nachtwache auf der Burg eingeteilt, und dort bekommt er bald Besuch, der ihm Mut abverlangt!

Ein originelles, besonders schön gestaltetes Bilderbuch für kleine Kinder ab 4 Jahre. Es bestärkt Kinder, gegen alle Vorurteile an den eigenen Träumen festzuhalten, keine Angst zu haben und auch ein körperliches Defizit mit Mut und Schlauheit kreativ auszugleichen.

Zum Vorlesen ab 6 - Zum Selberlesen ab 2. Klasse

Fanny ist die Beste von Sara Ohlson. Mit Illustrationen von Jutta Bauer Genre: Kinderbuch Verlag: Moritz Verlag ISBN: 978-3895653971

Preis: 10,95 Euro

Darum geht's:

Für Grasflecken ist man nie zu alt… das findet auf jeden Fall Fannys Oma. Heute ist nämlich Wettkampftag bei Fanny und ihrer Mama: dabei dürfen sich die beiden abwechselnd die Disziplin aussuchen, in der sie sich messen und Oma ist -eigentlich- nur Schiedsrichterin. Doch da passiert es schon mal, dass sie beim Elfmeterschießen als Torfrau eingreifen muss und sich dabei Grasflecken holt.

Nach den Disziplinen „Höchster-Turm“ und „Wettschmecken“ steht auf jeden Fall eine ganz klare Siegerin fest!

Ein hinreißendes Buch darüber, wie leicht drei Generationen miteinander spielen und Spaß haben können. Kongenial illustriert von Jutta Bauer.

Zum Selberlesen ab der zweiten Klasse und für alle zum Vorlesen und Nachahmen empfohlen!

Für Kinder von ca. 10 bis 14 Jahren

Wie wir Menschen die Welt eroberten von Yuval Harari Genre: Jugendbuch Verlag: dtv Verlag ISBN: 978-3423763967

Preis: 20 Euro

Darum geht's:

Das ist ein bemerkenswertes Projekt, dem sich Yuval Noah Harari hier angenommen hat: in fünf Bänden möchte er die Geschichte der Menschheit für Kinder und Jugendliche verständlich machen, und zwar auf eine Art, die Spaß beim Lesen bringt. Die ersten beiden Bände, die auch schon auf Deutsch erschienen sind, machen auf jeden Fall Lust auf mehr: in „Wie wir Menschen die Welt eroberten“ erklärt Harari, wie die Menschen, körperlich in der Wildnis fast völlig unterlegen, sich langsam zum mächtigsten Herrscher über das Tier und die Natur entwickelten. Im zweiten Band „Warum die Welt nicht fair ist“ beschäftigt er sich damit, wie es dazu kam, dass Menschen nicht gleich sind, sondern dass es Mächtige und Beherrschte gibt und wie das alles damit zusammenhängt, dass die Menschen plötzlich keine Nomaden mehr waren.

Ganz besonders dabei ist, dass er die jungen Leserinnen und Leser immer mit einbezieht, an vielen Beispielen aus unserem heutigen Alltag diese Entwicklung aufzeigt, Fragen stellt, die einem zum eigenen Denken anregen und somit Geschichte erlebbar und nachvollziehbar macht. Eine tolle Buchreihe, die zum eigenen Denken und Begreifen anregt, für alle ab 10.

Für Jugendliche und Erwachsene

Paradise Garden von Elena Fischer Genre: Jugendbuch Verlag: Diogenes Verlag ISBN: 978-3257072501

Preis: 23 Euro

Darum geht's:

Die junge Autorin erzählt virtuos und mitreißend die Geschichte einer 14-Jährigen, die vollkommen verloren und doch so selbstbewusst ihren eigenen Weg geht: Bille lebt mit ihrer alleinerziehenden Mutter Marika in einer Hochhaussiedlung. Über den Vater schweigt sich Marika auch auf Nachfrage aus. Den beiden bleibt zum Ende des Monats kaum etwas zum Leben und doch sind sie glücklich mit dem kleinen Glück, einander zu haben. Das ändert sich, als Billies Großmutter aus Ungarn bei ihnen einzieht. Die Zweisamkeit ist dahin, die Probleme zwischen Mutter und Großmutter werden offensichtlich. Während eines Streits verletzt sich Mutter Marika tödlich. Billie ist schockiert, eine Maschinerie kommt in Gang, der sich Billie entzieht und beschließt, ihren Vater zu suchen. Ein Roadtrip beginnt, immer begleitet von Notizbucheinträgen Billies, die schon lange den Traum hat, Schriftstellerin zu werden.

Billies Notizen sind es unter anderem, die dieses Buch zu etwas ganz besonderem machen, aber auch die große Empathie, mit der Elena Fischer es versteht, das Schicksal ihrer Heldin erlebbar und fühlbar zu machen. Ein großer Roman über das Erwachsenwerden und ein sehr schönes Buch, das man allen ans Herz legen möchte, die man liebt!

Extra-Tipps

Philosophie als Comic

Sofies Welt oder die Geschichte der Philosophie - Band 1 und 2 von Vincent Zabus und Nickoby, nach dem Roman von Jostein Gaader Genre: Jugendbuch Verlag: Hanser Verlag ISBN: Band 1 "Von den Anfängen" 978-3-446-27470-9 und Band 2: "Bis heute" 978-3-446-27795-3

Preis: je 25 Euro

Darum geht's:

Der international vielfach ausgezeichnete Roman-Bestseller „Sofies Welt“ von Jostein Gaarder ist als zweibändige Graphic Novel erschienen. Wie einst die weltberühmte Romanvorlage begeistert nun die Graphic Novel Jugendliche und auch Erwachsene für Philosophie. Eines Tages bekommt Sofie einen Brief, in dem nur eine einzige Frage stellt wird: Wer bist du? Dies wird das junge Mädchen durch die Philosophie-Geschichte führen.

Hier arbeiten Text und Bild zusammen, so dass auch Jugendliche, die nicht so gerne lesen, Spaß daran haben. Die großen Fragen der Philosophie werden heruntergebrochen auf das Wesentliche und das auf sehr amüsante und auch künstlerisch ansprechende Weise. Außerdem werden neue philosophische und gesellschaftliche Themen wie z.B. der Klimawandel angesprochen, das macht das Ganze noch moderner. Jugendliche ab etwa 14 Jahren und Erwachsene haben daran ihre Freude: Eine Sammlung für die ganze Familie!

Ein Jugendroman für erfahrene Leserinnen und Leser

Ruhm und Verbrechen des Hoodie Rosen von Isaac Bloom Genre: Jugendbuch Verlag: Berltz & Gelberg Verlag ISBN: 978-3407757210

Preis: 15 Euro

Darum geht's:

Schon der Titel dieses Jugendromans ist außergewöhnlich, ebenso wie die Welt des Protagonisten, einem amerikanischen Jugendlichen jüdisch-orthodoxen Glaubens. Oder scheint uns da nur so, weil wir so wenig über das Leben in diesem religiösen Umfeld wissen? Das ändert sich im Lauf der Lektüre: zunächst begegnen wir Jehuda Rosen (genannt Hoodie), als er sich Hals über Kopf in ein nichtjüdisches Mädchen verliebt. Sie ist noch dazu die Tochter der Bürgermeisterin, die sich gegen Hoodies religiöse Gemeinschaft stellt. Daraus entstehen situationskomische, halsbrecherische und dann gefährliche Situationen, die Hoodie an seine Grenzen bringen und auch für die amerikanische Kleinstadt zum Prüfstein werden.

Wer gern die Welt des jüdisch-orthodoxen Glaubens kennenlernt, erlebt einen sehr spannenden Jugendroman mit viel Tiefgang und großer Empathie für seine Personen. Ab 14 Jahren

Im Studio: Andrea Biedermann, Buchhändlerin